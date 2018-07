Dambreuk in Laos: vijf miljard kubieke water weggespoeld, "honderden vermisten"

24 juli 2018

10u47

Bron: AFP

In Laos, in het zuidoosten van Azië, is de dam van een waterkrachtcentrale in aanbouw ingestort. Er zijn "honderden mensen vermist", zo meldt het officiële nieuwsagentschap van het land.