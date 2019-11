Dambreuk Brazilië: mijnbouwconcern hield informatie achter, tragedie kon vermeden worden 270 mensen kwamen om het leven ttr

06 november 2019

08u32

Bron: belga 0 Het Braziliaanse mijnbouwconcern Vale heeft nagelaten de mijnbouwautoriteiten te informeren over afwijkingen in de dam van de ijzerertsmijn in Brumadinho, die het in januari begaf. De dambreuk die aan 270 mensen het leven heeft gekost, "had kunnen vermeden worden", zo staat in een rapport van het nationale mijnagentschap ANM dat vandaag is gepubliceerd.

"Als het ANM correct was geïnformeerd, had ze noodmaatregelen van het bedrijf kunnen eisen, wat de ramp zou kunnen hebben voorkomen", aldus het agentschap in een persbericht. Volgens het ANM stemde de informatie die Vale verstrekte voor de dambreuk, niet overeen met elementen in interne documenten van het concern.

In het rapport van 194 pagina's wijst het agentschap op problemen met een waterafvoersysteem van de damstructuur, geïnstalleerd in juni 2018, zes maanden voor het drama op 25 januari. Het agentschap verkreeg op 30 januari een rapport van Vale, dat van 8 januari dateerde, en waarin stond dat geen enkele afwijking was gevonden. Een ander rapport op datum van 22 januari, verkregen op 15 februari, maakte echter melding van "alle afwijkingen" die de dambreuk zouden hebben veroorzaakt.

Modderstroom

Het ANM was niet op de hoogte gebracht van abnormaal hoge waterdrukniveaus, die het mijnbouwconcern had vastgesteld op 10 januari, klinkt het. De mijnbouwgroep zal pas op het rapport reageren na een volledige analyse. Wel benadrukte Vale dat alle informatie over de staat van de dam te hebben geleverd aan de autoriteiten die het onderzoek voeren.

Op 25 januari begaf de dam van de ijzerertsmijn het in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais. Er ontstond een enorme modderstroom die huizen, mensen en dieren meesleurde en begroef. In totaal lag een oppervlakte van ongeveer 290 hectare, ongeveer zo groot als 400 voetbalvelden, bedekt met zowat 12 miljoen kubieke meter slib. Meer dan 270 mensen kwamen om of raakten vermist.

Meer over Vale

ANM

Brumadinho