Damascus geeft voorwaardelijk akkoord voor staakt-het-vuren in Idlib KVE

01 augustus 2019

21u37

Bron: Belga 1 Syrië heeft zijn voorwaardelijk akkoord gegeven voor een staakt-het-vuren in de noordwestelijke provincie Idlib, waar het regime een hevige strijd voert met de jihadisten. Dat heeft een militaire bron gemeld aan het officiële persagentschap Sana.

Volgens de bron aanvaardt het regime een staakt-het-vuren vanaf vanavond, op voorwaarde dat het akkoord dat in september 2018 tussen Rusland en Turkije over een de-escalatie gesloten werd toegepast wordt.

Moskou liet meteen weten de beslissing van Damascus om een staakt-het-vuren te aanvaarden en te verwelkomen. De provincie Idlib is grotendeels in handen van de jihadisten van Hayat Tahrir al-Sham (HTS, vroeger de Syrische tak van Al Qaida), en wordt al drie maanden gebombardeerd door het Syrische regime met de hulp van de Russische luchtmacht. In 2018 spraken Moskou en Ankara af om een "gedemilitariseerde zone" te creëren in Idlib, die een buffer moest vormen tussen de gebieden in handen van het regime en van de opstandelingen. Maar de jihadisten weigeren zich terug te trekken.

De provincie Idlib telt ongeveer drie miljoen inwoners, en meer dan 400.000 mensen moesten de afgelopen drie maanden vluchten voor de bommen.