Dam barst in Kenia: minstens 42 doden, 450 gezinnen dakloos SI

10 mei 2018

17u32

Bron: Belga, BBC 2 Het aantal doden door een doorgebroken dam in Kenia is opgelopen naar minstens 42. Dat meldde een woordvoerder van het Keniaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Honderden families zijn op de vlucht geslagen voor het water. Zeker 2.000 mensen zijn door de dambreuk getroffen.

Door hevige regenval bezweek de dam bij Solai, 190 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Nairobi gisterenavond rond 21.00 uur. Daarbij overleden inmiddels minstens 42 mensen, waaronder 11 vrouwen en kinderen die vastzaten in de modder van een plantage waar ze aan het werk waren. Volgens een plaatselijke politieagent leek het erop dat ze op de vlucht geslagen waren voor het water, maar zichzelf niet op tijd in veiligheid hebben kunnen brengen.

Enorme schade

"Het water heeft enorme schade aangericht aan leven en eigendommen. De omvang van de schade moet worden vastgesteld", aldus de gouverneur van het gebied Lee Kinyanjui. Verschillende huizen in de omgeving werden volledig van de kaart geveegd net als twee schoolgebouwen. Daardoor werden volgens de gouverneur in totaal 450 gezinnen getroffen. Volgens de gouverneur worden ook nog tientallen mensen vermist. Er wordt dus gevreesd dat het dodentol nog zal oplopen. Er konden volgens het Rode Kruis ook 52 mensen gered worden: ze werden uit de modder en vanonder het puin van de vernietigde huizen gehaald.

Vrees voor meer regenval

De hevige regenval komt er na een lange periode van droogte die voor grote hongersnood zorgde. Aangezien er de komende dagen nog meer regenval zou vallen, wordt er nu gevreesd dat twee andere naburige dammen ook zullen barsten.

Sinds de start van het regenseizoen in maart zijn in Kenia al meer dan 150 mensen omgekomen in het noodweer. De voorbije drie regenseizoenen viel er niet veel neerslag, maar in het lopende seizoen wordt een groot deel van Kenia en het oosten van Afrika geteisterd door hevige stortregens.