Dalton (22) verdrinkt op huwelijksreis voor de ogen van zijn vrouw: “Drie dagen geleden getrouwd, nu plots weduwe” HAA

01 augustus 2019

22u21

Bron: NBC News 4 De huwelijksreis van Cheyenne en Dalton Cottrell - beiden 22 - is deze week in een nachtmerrie geëindigd. Dalton verdronk dinsdag tijdens zijn eerste zwempartij ooit in zee. Het koppel was drie dagen daarvoor pas getrouwd. “Nooit gedacht dat ik op 22-jarige leeftijd zo snel echtgenote en daarna plots weduwe zou worden”, schrijft de Amerikaanse in een pakkend Facebookbericht.

De geliefden gaven elkaar zaterdag hun jawoord in Missouri. De start van hun wittebroodsweken wilden ze vieren aan de Atlantische kust in Florida, maar afgelopen dinsdag kwam er abrupt een einde aan het prille huwelijksgeluk. Dalton verdronk tijdens een zwempartij voor de kust van St. Augustine, meldt NBC News. Het drama voltrok zich voor de ogen van Cheyenne.

Volgens de vrouw was het de eerste keer ooit dat haar echtgenoot in zee ging. Toen Dalton door de stroming steeds verder van het strand werd weggevoerd, begon hij zwaar te panikeren, staat in het politierapport. Cheyenne probeerde haar wederhelft nog te redden, maar ze moest loslaten omdat hij haar steeds kopje onder trok. Dalton verdween meer dan een minuut onder water.

Een redder en een wandelaar merkten het koppel in de problemen op, en konden de man uit zee halen. Dalton werd door de hulpdiensten naar een lokaal ziekenhuis gebracht, maar voor de jongeman kon geen hulp meer baten. Hij werd er doodverklaard.

In een Facebookbericht schreeuwt Cheyenne een dag na het drama haar verdriet uit. “Drie dagen van huwelijksgeluk zijn zeer snel in een nachtmerrie veranderd. Ik weet met al die angst en onzekerheid in mijn lijf geen blijf. Nooit had ik gedacht dat ik op 22-jarige leeftijd zo snel snel een echtgenote zou worden, en daarna plots een weduwe."