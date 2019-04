Dalai lama "voor 99 procent" hersteld van lichte longontsteking

11 april 2019

De dalai lama is na een lichte longontsteking opnieuw aan de beterhand. Het religieuze hoofd van de Tibetanen zal het ziekenhuis in New Delhi wellicht morgen mogen verlaten, meldt zijn woordvoerder Tenzin Taklha vandaag.