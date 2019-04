Dalai Lama uit ziekenhuis ontslagen na lichte longontsteking ADN TTR

12 april 2019

21u40

Bron: Belga 0 De 83-jarige Dalai Lama, het religieuze hoofd van de Tibetanen, heeft vandaag het ziekenhuis in New Delhi mogen verlaten, zo heeft zijn woordvoerder Tenzin Taklha bekendgemaakt.

De religieuze leider van de Tibetaanse boeddhisten vloog dinsdag van Dharamsala, aan de voet van de Himalaya, 500 kilometer verder naar New Delhi voor behandeling van een lichte longontsteking in een privéziekenhuis. Gezien zijn hoge leeftijd moest hij voorzichtig zijn, zei hij.



Hij heeft het ziekenhuis Max mogen verlaten en “stelt het momenteel zeer goed”, aldus zijn woordvoerder. De Dalai Lama zal aansluitend nog een paar dagen in de Indiase hoofdstad verblijven vooraleer hij naar zijn ballingsoord Dharamsala terugkeert.

Ballingschap

De Dalai Lama verblijft sinds zijn vlucht voor de Chinese bezetting van Tibet 60 jaar geleden in ballingschap in India. In 1989 ontving Tenzin Gyatso, zijn monastieke naam, de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn geweldloze strijd en zijn bereidheid om compromissen te sluiten.

De kwestie van zijn reïncarnatie, waarin zijn aanhangers geloven, wordt steeds meer een probleem naarmate hij ouder wordt. China staat erop dat alleen Peking de volgende incarnatie van de Tibetaanse spirituele leider kan bepalen. De Dalai Lama zelf heeft herhaaldelijk betoogd dat de instelling zou kunnen eindigen met hem. Maar dat moeten de Tibetanen echter beslissen, zei hij eerder al in interviews.