Dalai lama schuwt geen controverse in interview over Trump, vrouwen en vluchtelingen kv

27 juni 2019

19u01

Bron: BBC 10 De dalai lama, de spirituele leider van het Tibetaans boeddhisme, wordt wereldwijd geroemd om zijn boodschap van mededogen en vrede. Maar op 84-jarige leeftijd deinst de man er niet voor terug om zijn ongezouten mening te geven, al kan die bij sommigen in het verkeerde keelgat schieten. Dat bleek nog maar eens tijdens een gesprek met BBC-correspondente Rajini Vaidyanathan in zijn residentie in de Indiase deelstaat Himachal Pradesh.

De dalai lama had in het verleden meerdere aangename ontmoetingen met de voormalige Amerikaanse president Barack Obama en hoewel hij in 2016 nog aangaf dat hij zich “geen zorgen” maakte over het presidentschap van Donald Trump, heeft hij zijn mening over de huidige president van de VS ondertussen bijgesteld. “Hij is emotioneel een beetje te complex”, zegt de monnik met een lachje. “De ene dag zegt hij dit, de andere dag zegt hij weer wat anders. Ik denk dat hij kampt met een gebrek aan morele principes.”

De boeddhist betreurt dat de VS onder Trump aan navelstaarderij doen: “Toen hij president werd, zei hij: ‘America first’ Dat is verkeerd. Amerika moet een globale verantwoordelijkheid opnemen.”

Europese eenheid

De dalai lama, die een boodschap van eenheid voorstaat, uit zich dan ook als een voorstander van de EU: “Ik ben een bewonderaar van de geest van de Europese Unie. Ik ben een buitenstaander, maar ik heb het gevoel dat het beter is om in de Unie te blijven”, stelt hij, verwijzend naar de brexit.

Heel Europa uiteindelijk een moslimland of Afrikaans land laten worden? Onmogelijk. Hou Europa voor de Europeanen

Niet alleen de brexit, maar ook de vluchtelingencrisis, vormt volgens de dalai lama een bedreiging voor de eenheid van Europa. “De Europese landen moeten vluchtelingen opvangen en hen onderwijs en een opleiding geven. Het doel moet dan zijn dat ze terugkeren naar hun eigen land”, zegt hij stellig. Op de vraag of deze mensen er niet voor mogen kiezen om in Europa te blijven, antwoordt hij: “Een beperkt aantal, OK, maar heel Europa uiteindelijk een moslimland laten worden? Onmogelijk. Of een Afrikaans land: ook onmogelijk. Ik denk dat ze zelf beter af zijn in hun eigen land. Hou Europa voor de Europeanen.”

Een uitspraak die zorgt voor controverse, eens te meer omdat de dalai lama in 1959 zelf zijn thuisland Tibet moest ontvluchten nadat China soldaten naar de regio stuurde. Ondertussen verblijft hij al 60 jaar in ballingschap in Dharamsala in India, samen met zo’n 10.000 andere Tibetanen. De kans dat hij ooit weer naar huis kan keren, is klein, maar de monnik geeft de hoop op een terugkeer niet op: “Het Tibetaanse volk toont dat het vertrouwen in me heeft. Dus ze willen heel graag dat ik terugkom.” De voorbije jaren heeft hij daarover privégesprekken gevoerd met een aantal gepensioneerde Chinese diplomaten en geleerden die banden hebben met de Chinese regering.

Als (een vrouwelijke dalai lama) er niet goed zou uitzien, dan denk ik dat de mensen haar - haar gezicht - liever niet zouden zien

Vrouwelijke dalai lama

De volgende dalai lama kan wat hem betreft best een vrouw zijn, zo haalde hij in het verleden al aan. “Maar dan moet ze aantrekkelijk zijn”, herhaalde hij ook hier opnieuw. Als ze er niet goed zou uitzien “dan denk ik dat de mensen haar - haar gezicht - liever niet zouden zien.” Op de vraag van de journaliste of het innerlijke niet belangrijker is dan het uiterlijk, antwoordde hij stellig: “Ja, ik denk allebei.”

Gelijkheid is belangrijk, aldus de dalai lama, die benadrukte dat hij een voorvechter is van vrouwenrechten en van het dichten van de loonkloof.