Dalai Lama mengt zich in vluchtelingendebat: “Europa behoort toe aan Europeanen” KVDS

13 september 2018

15u32

Bron: The Local, Aftonbladet 348 De Dalai Lama (83) heeft bij een bezoek aan de Zweedse stad Malmö een opmerkelijke uitspraak gedaan over vluchtelingen. De Tibetaanse spirituele leider vertelde tijdens een lezing dat die moeten terugkeren naar hun land van herkomst en dat moeten heropbouwen.

Hij maakte wel een belangrijke kanttekening. Volgens de Dalai Lama is Europa wel “moreel verplicht” om vluchtelingen te helpen “van wie het leven echt bedreigd wordt”. “Ontvang hen, help hen, onderwijs hen, maar uiteindelijk moeten ze wel terugkeren naar hun heimat en hun eigen land ontwikkelen”, klonk het. “Ik denk dat Europa toebehoort aan de Europeanen.”

Duitsland

De spirituele leider maakte twee jaar geleden een soortgelijke opmerking in Duitsland. “Europa, bijvoorbeeld Duitsland, kan geen Arabisch land worden”, zei hij toen aan reporters. “Duitsland is Duitsland. De vluchtelingen zijn met zo veel dat het moeilijk wordt in de praktijk. Ook vanuit een moreel standpunt denk ik dat vluchtelingen maar tijdelijk toegelaten mogen worden.”





Opnieuw nuanceerde hij toen door te zeggen dat vluchtelingen wel hulp moeten krijgen eer ze terug kunnen keren naar huis. (lees hieronder verder)

De Dalai Lama – die in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg “voor zijn strijd voor de bevrijding van Tibet en zijn inspanningen om een vreedzame oplossing te zoeken in plaats van geweld te gebruiken” – moest zelf in de jaren 50 van vorige eeuw zijn land verlaten. Hij deed dat nadat Chinese troepen Tibet binnenvielen om de opstand daar neer te slaan. Hij reisde naar India waar hij politiek asiel kreeg.

De geestelijke leider wordt aanbeden door boeddhisten over heel de wereld en gezien als een echte visionair in de traditie van Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

Verkiezingen

Het bezoek komt net na de verkiezingen van zondag in Zweden. Daarbij boekte de extreemrechtse Zweden Democraten 5 procent winst. De partij bleef daarmee wel onder de verwachtingen en blijft de derde grootste van het land, na de sociaaldemocraten en de liberaal-conservatieve Gematigde Uniepartij.

Zweden nam in 2015 het hoogste aantal asielzoekers per inwoner binnen van Europa.