Dalai lama feliciteert klimaatactiviste Greta Thunberg FVI

02 juni 2019

19u37

Bron: Belga 18 De dalai lama, de religieuze leider van de Tibetanen, heeft de klimaatactiviste Greta Thunberg gefeliciteerd met haar inspanningen voor het klimaat. Dat deed hij in een brief aan de 16-jarige Zweedse.

In de brief aan Thunberg zegt de dalai lama dat het "heel bemoedigend is om te zien hoe jij andere jongeren hebt geïnspireerd om zich aan te sluiten bij jou en hun stem te verheffen", klinkt het. "Je maakt mensen bewust van de wetenschappelijk consensus en de urgentie om in te grijpen."

Voorts klinkt het dat "wij mensen de enige soort zijn met het vermogen om de aarde zoals we die kennen, te verwoesten". "Maar als we de capaciteit hebben om de aarde te verwoesten, dan hebben we evenzeer de capaciteit om haar te beschermen."

In een reactie aan de Zweedse krant Dagens Nyheter zegt Thunberg dat ze door haar drukke reisschema de brief nog niet gezien heeft. "Maar het is fantastisch. Ik stel het erg op prijs", klinkt het.

De dalai lama schreef de brief in Dharamsala in India. Daar verblijft hij in ballingschap sinds zijn vlucht voor de Chinese bezetting van Tibet 60 jaar geleden. In 1989 ontving Tenzin Gyatso, zijn monastieke naam, de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn geweldloze strijd.