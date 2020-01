Dakterras en maar liefst 160 bomen op balkons: Ikea bouwt nieuwe ‘groene’ stadswinkel ttr

24 januari 2020

15u01

Bron: Ikea 44 Ikea bouwt momenteel in Wenen een ‘groene’ stadswinkel. Die zal er helemaal anders uitzien dan de andere winkels van de Zweedse meubelreus. Ikea kiest voor een zeven verdieping tellend gebouw met maar liefst 160 bomen op verschillende balkons. Ook komt er een reusachtig dakterras in plaats van een parking voor de bezoekers.

Ikea heeft een nieuw winkelconcept voor de binnensteden gecreëerd. In Wenen wordt momenteel de eerste nieuw, groene stadswinkel gebouwd in de buurt van station Westbahnhof. “Het consumentengedrag is de afgelopen jaren enorm veranderd, net zoals de manier waarop mensen zich verplaatsen”, legt IKEA uit.

“We willen geen traditionele meubelzaak bouwen in het centrum van een stad. Het moet een ontmoetingsplek worden. Meer en meer klanten denken er niet aan om hun meubels zelf mee naar huis te nemen. Ze kiezen ervoor om ze thuis te laten leveren. Dat is bij ons binnen de 24 uur mogelijk. De meeste mensen die in de binnenstad van Wenen wonen, hebben zelfs geen auto meer. Ze komen met het openbaar vervoer, per scooter, per fiets of te voet.”

Binnen het nieuwe stadsconcept passen volgens IKEA geen parkeerplaatsen. In plaats daarvan opent de meubelgigant een hostel op de bovenste twee verdiepingen. Daarnaast is er ruimte voor een dakterras, dat ook buiten de openingsuren toegankelijk zal zijn. Het ontwerp van architectenbureau Querkraft Architekten is een knap staaltje architectuur: op de grote balkons zullen maar liefst 160 bomen groeien, bedoeld om het gebouw koel te houden en de lucht in de omgeving te zuiveren.

Volgens de plannen van Ikea zal de nieuwe winkel in Wenen in 2021 de deuren openen.