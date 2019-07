Daklozenprotest in Madrid gaat honderdste dag in ttr

25 juli 2019

11u06

Bron: belga 3 buitenland Een protestactie van tientallen daklozen gaat in Madrid de honderdste dag in. De 'Sintecho' zetten midden april hun tenten op voor het Prado-museum, om aandacht te vragen voor hun niet te benijden situatie. Intussen staat er al een tweede tentenkamp voor het stadhuis van de Spaanse hoofdstad.

De daklozen willen in eerste instantie de toepassing van artikel 47 van de grondwet, die alle Spanjaarden een "waardige en gepaste" woonst garandeert. Het aantal deelnemers aan de actie neemt week na week toe. Intussen zijn ze volgens de organisatoren al met 200, in ongeveer 150 tentjes.

Het aantal daklozen schoot in december vorig jaar met 24 procent omhoog tot 651, toen het stadsbestuur zijn tweejaarlijkse telling uitvoerde. Maar de katholieke hulporganisatie Caritas en andere ngo's schatten hun aantal op meer dan 3.000 in Madrid en op ruim 40.000 in heel Spanje.