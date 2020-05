Daklozenprobleem barst uit z’n voegen in San Francisco: “Tenten blokkeren straten en deuren” Buurtbewoners zijn overlast beu en dienden een klacht in HAA

11 mei 2020

13u30

Bron: Daily Mail, CNN 1 Het daklozenprobleem in San Francisco botst op zijn limieten sinds de uitbraak van Covid-19. Buurtbewoners en een rechtenuniversiteit in de wijk Tenderloin zijn de overlast beu en hebben een klacht ingediend. Ze vrezen voor hun gezondheid tijdens de coronacrisis.

In de straten van Tenderloin, een wijk in het hart van de metropool die al jaren kreunt onder een daklozen- en drugsproblematiek, is de situatie uit de hand aan het lopen. Sinds januari is het aantal tenten van zwervers met maar liefst 300 procent toegenomen. In de wijk - die zo’n vijftig stratenblokken telt - staan momenteel ongeveer 400 tenten opgetrokken door daklozen. Straten liggen bezaaid met onder meer (drugs)afval en uitwerpselen.



“Tenten blokkeren straten en deuropeningen. Er wordt openlijk drugs gedeald en naalden slingeren rond op de grond”, hekelt decaan David Faigman van Hastings College of Law de onhoudbare situatie. Samen met omwonenden en eigenaars van handelszaken in de wijk heeft het hoofd van de rechtenschool een klacht ingediend.



Gezondheid

De eisers willen dat de stad San Francisco de wijk opruimt en het daklozenprobleem grondig aanpakt. “Er wonen in Tenderloin meer kinderen, ouderen en kwetsbare bevolkingsgroepen per hoofd van de bevolking dan in elke andere wijk van de stad. Geen enkel ander stadsdeel zou dit toelaten”, zegt Faigman.



Buurtbewoners vrezen onder meer voor hun gezondheid tijdens de coronacrisis. “Ze zijn bang dat het virus de bovenhand krijgt in hun wijk”, aldus de decaan. De indieners van de klacht eisen ook dat er bijstand wordt verleend aan de daklozen die in de stoeptenten wonen, met als argument dat zij een verhoogd risico lopen om Covid-19 op te lopen en het coronavirus verder zullen verspreiden in de wijk.

Het stadsbestuur heeft vorige week aan aantal maatregelen genomen om de problemen aan te pakken. Zo moeten de daklozententen op de stoep ruim anderhalve meter uit elkaar staan. Daarnaast zijn bepaalde straten en parkings afgesloten om dienst te doen als plaatsen waar zwervers zich bijvoorbeeld kunnen wassen en voedsel kunnen krijgen.

“Geen oplossing”

Maar volgens decaan Faigman zijn die maatregelen “totaal ongeschikt” en bieden ze “geen oplossing”, zo liet hij verstaan bij CNN. “De maatregelen werden genomen omdat het stadsbestuur wist dat er een klacht zou komen. De maatregelen bevestigen de status-quo alleen maar. Ze houden iedereen op zijn plaats. De wijk is veranderd in een afgesloten, pandemische zone. Voor dit probleem is geen pleister nodig, maar een volledig verband”, stelt Faigman de huidige toestand aan de kaak.

CNN vroeg het bestuur van San Francisco om een reactie naar aanleiding van de klacht, maar kreeg geen gehoor.

