Dakloze vrouw valt tien mensen aan met zuur in Marseille

18 november 2018

10u37

Bron: Belga 0 In Marseille heeft een dakloze vrouw gisterenavond tien mensen aangevallen met zuur. De slachtoffers raakten lichtgewond. Dat bevestigt de politie van de Zuid-Franse stad vandaag.

De vrouw goot zaterdag rond 18 uur zuur over de mensen die op een terras van een bar in Marseille zaten. De slachtoffers hebben volgens de politie oppervlakkige verwondingen. Zes werden overgebracht naar een ziekenhuis en vier kregen ter plaatse zorgen toegediend.



De politie pakte de dader op. Haar motief is niet bekend, maar volgens de politie lijkt het erop dat ze psychologische problemen heeft. De dakloze vrouw is gekend in de buurt.

Attaque à l'acide à #Marseille : les victimes souffrent de blessures superficielles https://t.co/KgC8igW10L pic.twitter.com/ClUVaiWPCZ La Provence(@ laprovence) link

MARSEILLE : Six personnes blessées dans une attaque à l'acide chlorhydrique sur la terrasse d'un bar. Une femme interpellée (La Provence). pic.twitter.com/OnKXSgghaE Infos Françaises(@ InfosFrancaises) link

