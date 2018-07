Dakloze twintiger gaat viraal met bord langs de weg in Silicon Valley en wordt nu overladen met jobaanbiedingen ADN

31 juli 2018

12u02

Bron: CNN, New York Post 0 Toen de dakloze webontwikkelaar David Casarez (26) zaterdag wakker werd na een zoveelste nachtje slapen op een bank in een park in Mountain View, Californië, besloot hij uit te pakken met een opvallende actie. Dit kon toch niet blijven duren?

David hees zich in zijn beste kleren, stapte naar een printshop om zijn CV in veelvoud af te drukken en zocht een paar stiften en een kartonnen bord. Vervolgens ging de IT’er ergens aan een kruispunt staan in Silicon Valley, het mekka voor technologiebedrijven in Californië. Zijn boodschap: “Dakloos. Hongerig naar succes. Neem een CV.”

Toevallige voorbijgangster Jasmine Scofield, zelf aan het werk in financiën en tech, zag hem zo staan langs de weg en stopte om een praatje te slaan. Nadat ze zijn verhaal had gehoord, besloot ze het wereldwijde web in te schakelen om de twintiger te helpen in zijn zoektocht naar een job. Haar tweet ging compleet viraal: hij werd al meer dan 137.000 keer geretweet en kreeg meer dan 220.000 likes. En ook techbedrijven merkten de tweet op. “Ik kreeg al meer dan 200 jobaanbiedingen”, kirt de jongeman in een gesprek met de New York Post. “Maar vanavond slaap ik nog op mijn bank in Rengstorff Park.”

Tegenslag

Hoe David daar is beland? Nadat hij zijn bachelor haalde bij de A&M University in Texas werkte hij onder meer als webontwikkelaar bij General Motors. Een goede job, maar David zag het groter. Zijn ultieme droom was een carrière in Silicon Valley. En dus trok hij vastberaden naar Californië. Dat bleek moeilijker dan gedacht. Een vaste job bleek onmogelijk en in juni ging het mis. Hij vond geen freelancewerk meer en nieuwe opportuniteiten volgden maar niet.

Op dat moment woonde hij in zijn auto; een huis of appartement huren in Silicon Valley is dan ook ongelofelijk duur. De tegenslag zou maar tijdelijk zijn, hoopte hij. Maar toen werd zijn truck in beslag genomen, omdat hij die ook niet meer kon betalen. Sindsdien slaapt hij in het park, terwijl hij overdag CV’s rondbrengt bij techbedrijven en alle freelancekansen grijpt die hij kan grijpen. Maar daarmee kwam hij niet van zijn bankje af.

Today I saw this young homeless man asking for people to take a resume rather than asking for money. If anyone in the Silicon Valley could help him out, that would be amazing. Please RT so we can help David out! pic.twitter.com/ewoE3PKFx7 FullMakeup Alchemist(@ jaysc0) link

Alles of niets

“Ik zat in een ‘alles of niets’-situatie”, legt hij uit. “En ik wilde echt het hoofd niet laten hangen. Ik was niet klaar om op te geven. Ik moest iets doen. Als deze actie niet succesvol was geweest, dan had ik weer naar huis moeten gaan. Dan had ik mijn dromen moeten opgeven.”

“Ook ik heb op de harde manier geleerd dat het heel moeilijk is om in Silicon Valley aan de bak te komen als je hier niet komt met iets dat al gegarandeerd is of zonder een goed netwerk”, zegt Jasmine aan CNN. Ook zij vond lang geen permanente job. Gisteren begon ze eindelijk aan haar eerste echte vaste positie.

Google en Netflix

“Toen ik met David sprak, merkte ik dat hij echt heel gedreven is. Hij begrijpt dat hij zich misrekend heeft om het te kunnen maken hier in Silicon Valley. Maar hij is vastberaden om te vechten, te ploeteren en zijn dromen na te jagen.”

Uit de respons op de tweet lijkt zijn volharding in ieder geval vruchten af te werpen. Zelfs de grootste kleppers lieten van zich horen nadat de tweet van Jasmine viraal ging. “Google contacteerde hem en ook Netflix, LinkedIn en verschillende start-ups!”, laat Jasmine weten. Meerdere sollicatiegesprekken volgen. Succes, David!

Thank you everyone for the outpouring of support! I am completely floored by how many are interested in my #Hungry4Success story. I have met several who have been or currently are in the same situation tell me their story. I am glad to be an inspiration for you all. David Casarez(@ DavidCasarez17) link