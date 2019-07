Dakloze stapt hotel binnen en zet zich aan de piano. En dan gaat zijn leven als een raket de goede richting uit Karen Van Eyken

31 juli 2019

18u11

Bron: KameraOne, KBTX-TV 0 Op een warme zomerdag zoekt Michael Green wat verkoeling in een hotel in Texas. Hij ziet een piano staan en begint te spelen. Hij blaast iedereen omver met zijn muzikaal talent. En dát gegeven zou alles veranderen voor hem en hoe. Het lot is de dakloze man eindelijk gunstig gezind.

“Ik kon nergens anders heen”, vertelt de Amerikaan over het moment waarop hij het LaSalle Hotel in de stad Bryan binnenstapte. “Ik had alles verloren wat ik had.” De man had het heel erg moeilijk om een job te vinden en een plek om te wonen.

“Toen Michael hier binnenkwam, leek het net of hij twee weken op het strand had gelegen”, herinnert hotelmedewerker Bill Allen zich. “Zijn haar was lang, hij had een short aan en teenslippers.” Kortom, Green maakte niet meteen een verpletterende indruk.

Maar nadat hij wat van de warmte was bekomen, nam hij plaats aan de piano. De man speelde de pannen van het dak. Het prachtige pianospel bracht iedereen in vervoering. En dat was het moment waarop alles veranderde.

“Toen Michael op de piano begon te tokkelen, blies hij gewoon iedereen omver”, zegt Bill. “Deze man moet blijven”, vond het personeel. Maar wacht eens, zocht het management net geen pianist?

En toen gebeurde het. Michael kreeg na zijn prachtige performance meteen een job aangeboden. En een hotelkamer.

“Ik was zo verrast over wat me overkomen was van het ene moment op het andere”, zegt Michael. “Ik ging van een tent naar een hotelkamer om te wonen en een job.”

Nadat het contract was getekend, nam hotelmedewerker Bill zijn nieuwe collega meteen op sleeptouw. “Ik ging met hem naar de kapper en we kochten nieuwe kleren voor hem.” De nieuwe Michael was opgestaan.

De man treedt nu geregeld op in het hotel, maar springt ook bij waar nodig. Michael kan zijn geluk niet op. En ook het hotelmanagement is uiterst tevreden.

Michael vond een job of de job vond hem. En zijn dakloze leven heeft hij eindelijk vaarwel kunnen zeggen. De toekomst oogst rooskleurig. En dat is hem van harte gegund.