Dakloze Ryan (25) vraagt wat kleingeld aan wildvreemde man. Maar in plaats daarvan krijgt hij geweldig nieuw leven

12 juli 2018

Bron: The Sun, Facebook 0 Het leest als een sprookje, maar voor de 25-jarige Ryan Davidson uit Newcastle gebeurde het allemaal echt. De dakloze man wilde vorige week enkel wat kleingeld om eten te kopen, maar zakenman James Minn (40) schonk hem een heel nieuw leven.

"James liep net voorbij en dus vroeg ik hem om wat kleingeld", vertelt Ryan. De zakenman had net zijn vijftienjarige huwelijksverjaardag gevierd met zijn echtgenote en wat vrienden en was zodoende erg goed geluimd. Hij haalde een briefje van 20 pond (omgerekend 22 euro) uit zijn portemonnee en gaf het aan Ryan.

Beide heren babbelden een tijdje en vervolgens vroeg James op de man af: "Indien iemand jou een jobaanbod zou doen, zou je er dan op ingaan?".

"Voor duizend procent", antwoordde de dakloze jongeman.

"Stappen vooruit zetten"

James vertelde dat hij baas was van een onderneming gespecialiseerd in schilderwerken en dat Ryan er mocht beginnen werken. "Zijn verleden interesseert me niet, ik wil dat hij weer grote stappen vooruit kan zetten", zo verklaarde de bedrijfsleider.

"Topkerel"

Afgelopen dinsdag is hij aan de slag gegaan. "James is een topkerel. Hij drukte me op het hart dat het nu aan mij is om mijn leven om te gooien en daar mijn schouders onder te zetten. Ik kan niet geloven dat ik deze kans heb gekregen", zei Ryan.

"Ik voel me een gelukzak. Een paar dagen geleden zat ik nog te bedelen op straat zodat ik wat eten kon kopen en nu heb ik een baan."

"Ik waardeer het echt. Ik wil absoluut mijn leven veranderen. Ik weet niet wat 'normaal' is, maar ik wil echt gewoon een normaal leven."