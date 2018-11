Dakloze ontpopt zich tot volksheld door terrorist in Melbourne te rammen met winkelkarretje: Australiërs zamelden al 60.000 euro in kg

11 november 2018

14u37

Een 46-jarige dakloze Australiër wordt onthaald als een held nadat hij met een winkelkarretje een terrorist probeerde te rammen die op vrijdag drie mensen neerstak in het centrum van Melbourne. Er werd al bijna 95.000 Australische dollar, oftewel ruim 60.000 euro, ingezameld om de man te belonen voor zijn heroïsche daad. Zelf blijft hij nuchter ondanks alle heisa. "Ik ben geen held", houdt hij vol.

Op vrijdag haalde de Somaliër Hassan Khalif Shire Ali plots een mes boven op straat in Melbourne. Hij stak één man dood en verwondde twee anderen. De politie kwam al snel ter plaatse, maar kon de gewapende man niet onmiddellijk overmeesteren. Net op dat moment kreeg de 46-jarige Michael Rogers hem in het vizier.



Rogers zou later uitleggen dat hij uit instinct handelde, toen hij een winkelkar beetnam en met volle kracht richting de terrorist duwde. Die kon het gevaarte echter net ontwijken en liep naar de overkant van de straat, zo is te zien op videobeelden.



Vervolgens zette Rogers de achtervolging opnieuw in. Hij probeerde nogmaals om de man met de kar omver te maaien, totdat de politie een kans zag om Ali neer te schieten. De Somaliër overleed diezelfde avond in het ziekenhuis.

A man with a shopping trolley twice tried to ram the man to stop him. Another was wielding a chair. Incredible bravery @theheraldsun pic.twitter.com/w473DKA4wr Josh Fagan(@ faganjosh) link

De videobeelden van de heroïsche tussenkomst van Rogers, die overigens bijval kreeg van een andere omstaander, gingen meteen na het incident het hele internet rond. Internetgebruikers prezen hem voor zijn moed en gaven hem de bijnaam “trolley man” of “winkelkarman”.

Dakloos

Al een dag later werd Rogers opgespoord op een bankje in een park door de Sunday Herald Sun. Volgens de krant leeft hij op straat. Zijn telefoon viel kapot tijdens het gevecht, maar dat deerde hem niet, ondanks het feit dat hij geen vervangtoestel kan betalen.



Tegen 7 News legt Rogers uit dat hij zijn acties niet meer dan normaal vond. “Ik zag de kar staan aan de kant, dus pakte die vast en ik rende”, legde de man uit. “Ik had hem (Ali, nvdr), maar kreeg hem niet tegen de grond. Dat deed ik een aantal keren maar het lukte niet om hem neer te krijgen. Ik ben geen held.”

⚡️ Melbourne: “I threw the trolley straight at him, and I got him. I didn't quite get him down, though. I’m no hero” - Michael Rogers. 7 News has spoken exclusively to “trolley man”, a bystander being hailed a hero following Friday’s terror attack. #TrolleyMan #7News pic.twitter.com/K0v3OXAwe0 7 News Sydney(@ 7NewsSydney) link

60.000 euro

Nadat bleek dat de man geen dak boven zijn hoofd had, richtte het Melbourne Homeless Collective gisteren een crowdfunding-campagne op om hem terug op de been te krijgen. De organisatie lichtte Rogers in via de telefoon. “Onze held is zo nederig als maar kan zijn, en had geen idee over deze inzamelactie”, staat te lezen op de pagina van de crowdfunder.



Aanvankelijk werd gemikt op een totaalbedrag van 5.000 Australische dollar, of zo’n 3.100 euro, maar inmiddels werd er al 94.500 Australische dollar ingezameld, omgerekend meer dan 60.000 euro. Het geld zal integraal naar Rogers gaan.



“Hij is een held in onze ogen en kan zelf doen wat hij wil met het geld dat hij ontvangt. Hij riskeerde die dag zijn eigen leven zonder dat daar iets tegenover stond, en daar kan je geen prijs op plakken”, schrijft de organisatie nog.