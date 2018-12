Dakloze man vindt zak met 15.000 euro aan voedselbank en wacht 20 minuten tot deuren openen om geld af te geven KVDS

06 december 2018

09u42

Bron: The News Tribune, The Washington Post 0 Een dakloze man uit Sumner bij de Amerikaanse stad Seattle, heeft bewezen dat hij goudeerlijk is. Toen Kevin Booth (32) op een ochtend hongerig naar de plaatselijke voedselbank trok, merkte hij een papieren zak op voor de deur. En daar bleek een grote hoeveelheid cash in te zitten.

Booth was eigenlijk op zoek naar het brood dat de voedselbank ’s nachts buitenzet voor mensen die het nodig hebben. “Ik zag iets voor de deur liggen en vroeg me af wat het kon zijn”, vertelde de man aan de lokale krant The News Tribune. Toen hij in de zak keek, zag hij geld. Veel geld. “Ik vroeg me af wat ik zou doen”, gaat hij verder. “Het meenemen of niet.”

Wachten

Hij wist niet hoeveel het precies was, maar hij wist wel dat het niet van hem was. En daarom besloot hij te wachten tot de Sumner Community Food Bank openging om het geld af te geven. 20 minuten later voegde hij de daad bij het woord en overhandigde hij de zak aan de vrijwilliger die om half acht de deur openmaakte.





“Hij zei dat de papieren zak voor mij was en dat iemand hem voor de deur had achtergelaten”, aldus Anita Miller in een interview met The Washington Post. Ze dacht eerst dat er voedsel inzat, maar besefte al snel dat ze het mis had en belde de politie. Het bleek om maar liefst 15.000 euro te gaan, in briefjes van 20 en 100 dollar, die netjes in pakjes waren verdeeld. (lees hieronder verder)

De politie van Sumner nam het geld mee en opende een onderzoek. De beveiligingscamera van de voedselbank hielp de speurders niet verder, want die functioneerde niet goed en er was niets op te zien dat een aanwijzing gaf over de eigenaar van de zak. Er bleken ook geen overvallen in de buurt gebeurd te zijn. Van wie het geld was, bleef een mysterie.

Eerlijkheid

Vorige week waren de 90 dagen voorbij waarin de eigenaar zich kon melden en daarom schonk de politie de centen aan de voedselbank waar ze waren gevonden. Booth werd gehuldigd voor zijn eerlijkheid. “Niet iedereen zou in jouw plaats hetzelfde gedaan hebben”, aldus politiechef Brad Moericke, die ook vermeldde dat de dakloze man duidelijk beseft had dat er meer mensen plezier van het geld zouden hebben als hij het aan de voedselbank gaf.

De voedselbank zal hem uit dankbaarheid af en toe cadeaukaarten geven om voedsel en kleding te kopen en ze zal ook een oogje in het zeil houden zodat hij de winter goed doorkomt. Geen luxe, want Booth woont in een tentje in het bos en weigert elke vorm van onderdak.