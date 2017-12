Dakloze man staat uren in de regen om de meest prachtige reden Tine Kintaert

10u47

Bron: Scottish Sun 0 Twitter James John McGeown is de nieuwe held van Glasgow. De dakloze man stond gisteren urenlang in de regen, en niet omdat hij geen onderkomen kon vinden. Hij zag een handtas met heel wat geld erin en deed wat weinigen zouden doen: de tas bewaken tot de eigenaar weer opdook. Uit dankbaarheid heeft die nu een geldinzameling opgestart.

Stel: je loopt over straat en komt voorbij een auto waarvan het raam openstaat. Op de passagiersstoel staat een handtas met daarin duidelijk zichtbare bankbriefjes ter waarde van 450 pond (zo'n 512 euro). Geef maar toe dat je in de verleiding zou komen om het geld snel mee te grissen. En als je dakloos bent, komt zo'n bedrag zeker goed van pas.

Maar de reactie van James was helemaal anders: hij besloot om post te vatten bij de wagen en de handtas te bewaken tot de eigenaar terugkeerde. Zo stond hij meer dan twee uur lang in de ijskoude Schotse regen voor hij het aandurfde om in de tas te kijken, in de hoop contactgegevens van de eigenaar te vinden. Toen dat niets opleverde, gooide hij het over een andere boeg en bracht de tas naar het dichtstbijzijnde advocatenkantoor. Daar legde hij de situatie uit aan de receptioniste, die de politie verwittigde.

Crowdfunding John en Alyshia.

Crowdfunding

Toen de eigenaar van de wagen, John Mcmonagle, en zijn collega Alyshia (de eigenares van de tas) eindelijk weer opdoken, waren ze nogal verbaasd. Hun auto was omsingeld door agenten, die hen informeerden dat het geld veilig op het advocatenkantoor lag. John bedankte de dakloze man meteen uitvoerig, inclusief knuffel van Alyshia, en postte het verhaal op Facebook. "Deze man is dakloos en heeft een alcoholverslaving, maar is een absolute gentleman. Wat een geweldige daad! We hebben even gepraat en grapjes gemaakt over het feit dat we fan zijn van andere voetbalteams. God bless you, James."

De post kreeg duizenden likes en John kreeg heel wat bemoedigende en bewonderende woorden. Daar kan je natuurlijk niet van leven, dus startte John Mcmonagle ook een crowdfundingpagina op om geld in te zamelen voor zijn dakloze naamgenoot. Hij hoopt 5.000 pond op te halen, die rechtstreeks naar de weldoener gaan. Als hij meer bij elkaar krijgt, zal tien procent van die overschot ook naar John gaan, en de rest naar een organisatie die daklozen helpt. En het ziet ernaar uit dat ze zeker hun doel zullen halen: er werd op 14 uur tijd al 3.260 pond opgehaald.