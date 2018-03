Dakloze man onthoofd teruggevonden in Duitse stad Koblenz Karen Van Eyken

29 maart 2018

09u12

Bron: SWR, Die Welt 0 Afgelopen vrijdag werd het lichaam van een dakloze man ontdekt op de belangrijkste begraafplaats in Koblenz. De politie maakte gisteren bekend dat hij werd onthoofd.

Het slachtoffer is de 59-jarige Gerd Michael Straten, van wie wordt gezegd dat hij zich vaak ophield in het stadscentrum. Op de begraafplaats had hij een spartaans kamp gebouwd waar hij bleef overnachten.

Hulpverleners omschrijven hem als een vriendelijke man, maar wel een eenzaat. Volgens de politie had hij geen alcohol gedronken of drugs genomen. Hij stond op het punt de draad van zijn leven weer op te pakken, volgens een politiewoordvoerder.

Om de gruwelijke misdaad te kunnen ontrafelen, zijn de speurders nog op zoek naar getuigen. De politie laat alle pistes open. "Onze speurders werken de klok rond", klinkt het.