Dakloze man krijgt lunch betaald door barmhartige Samaritaan, Starbucks wil hem wegjagen: "Hij is toch een mens?"

11 oktober 2019

13u34

Bron: Daily Mail 0 Een hongerige dakloze man uit Engeland was maar wát blij toen hij van een bezorgde voorbijganger een lunch kreeg betaald bij de plaatselijke Starbucks. Maar toen hij zijn broodje en stukje cake wilde opsmikkelen op het terras, ging het mis. Het personeel vond het niet kunnen dat de sjofel uitziende man zich voor hun zaak zette en wilde hem wegjagen. Tot grote ergernis van de man die het eten voor de dakloze man had betaald. Beelden van het incident gaan nu viraal, er wordt vooral erg verontwaardigd gereageerd op de houding van Starbucks.

Het hart van Sajid Kahloon brak toen hij deze week in Southend-on-Sea een dakloze man zag rondstruinen, hongerig en duidelijk op zoek naar eten.

De man zag er zwak uit, vermoeid, en zocht bij een Starbucks naar wat restjes in vuile borden op het terras. Hij dronk een bodempje thee en graaide wat kruimels bij elkaar. “Het was pijnlijk om te zien dat iemand zo naar eten moest zoeken”, legt Sajid uit aan Your Southend. “Ik vroeg of hij honger had en of hij graag had dat ik wat eten voor hem zou kopen. Met een zwakke stem zei hij ‘ja’.”

Confrontatie

Nadat Sajid de lunch van zo’n 9,50 euro had betaald en de dakloze man op het terras zijn broodje en chocoladecake wou verorberen, kwam een van de Starbucks-medewerkers samen met een veiligheidsagent naast hem staan. “Of hij alstublieft zo snel mogelijk wilde vertrekken.” “Bedrijfsbeleid”, zo klonk het. En ook: “Hij kan ergens anders eten.” Blijkbaar vreesden ze bij Starbucks dat de dakloze man nu nog vaker zou terugkomen.



Sajid haalde zijn camera boven en ging de confrontatie aan. “Ik heb voor dat eten betaald. Als de lunch betaald is en hij het wil eten, waarom mag hij dan niet gaan zitten? Is hij geen mens dan? Je kan hem niet gewoon vragen om weg te gaan. Laat hem rustig eten en dan kan hij vertrekken, wat is het probleem?” Intussen at de dakloze man stilletjes verder.

“Schande”

Op Facebook is de kritiek op Starbucks niet mals. “Dit is een schande”, schrijft iemand. “Hoe denk je dat die man zich voelde toen hem gevraagd werd om te vertrekken? We kennen zijn achtergrond helemaal niet, maar iedereen moet onthouden dat we allemaal slechts een paar loonbriefjes verwijderd zijn van dakloosheid.” Iemand anders schrijft: “Hoe teleurstellend van Starbucks. Toon een beetje medeleven en laat die man met rust.” Een ander voegt toe: “Heel goed gedaan van de kerel die het eten betaalde, jij bent een goed mens. Ik voel zo mee met de dakloze man. Hij moet zich heel vernederd hebben gevoeld.”

De barmhartige Samaritaan zegt nog dat hij ergens het standpunt van Starbucks wel begrijpt om de dakloze daar niet te willen, “maar toch vind ik dat ze dit soort situatie met meer respect en empathie hadden moeten aanpakken. We zijn allemaal mensen en we krijgen allemaal honger.”

Excuses

Een woordvoerder van Starbucks heeft gereageerd op de commotie die is ontstaan rond het filmpje. “De interactie op deze video is niet indicatief voor de omgeving die wij willen creëren”, klinkt het.

“We bekijken de omstandigheden van de ervaring van deze klant en zullen gepaste actie nemen om te verzekeren dat onze winkels een welkome plaats blijven voor iedereen. We willen dat élke klant een positieve ervaring heeft, en we excuseren ons dat we hier niet aan die verwachting voldeden.”