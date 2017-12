Dakloze man die gestrande vrouw laatste 20 dollar gaf heeft net eigen huis gekocht en dat is nog maar het begin Koen Van De Sype

14u29

Bron: Facebook, GoFundMe 0 Facebook, GoFundMe Herinnert u zich nog het verhaal van de Amerikaanse zwerver die zijn laatste 20 dollar aan een vrouw gaf die met haar wagen zonder brandstof was gevallen? De golf van steun die hij de jongste weken voor zijn onbaatzuchtige daad kreeg, blijft aanhouden en afgelopen weekend kon hij met een deel van het ingezamelde geld een eigen huis kopen. Binnenkort komt daar ook zijn droomwagen bij.

334.000 euro kwam er intussen binnen op de speciale crowdfundingwebsite die Kate McClure (27) uit New Jersey voor haar reddende engel startte en daar komt nog altijd geld bij. Ze wilde op die manier de man bedanken die haar in oktober had geholpen toen ze met haar wagen stilviel op een snelweg in Philadelphia. Johnny Bobbit Jr. (34) merkte haar op en gaf haar de raad in haar wagen te blijven zitten met de portieren op slot, terwijl hij zelf met zijn laatste 20 dollar brandstof voor haar ging zoeken.

Centen

Het warme verhaal werd internationaal opgepikt en de twee deden al overal hun verhaal. Kate wil nu graag ook duidelijkheid scheppen over wat er met de ingezamelde centen precies zal gebeuren en Johnny zelf deelde gisteren mee dat het eerste geld intussen is uitgegeven aan een huis. (lees hieronder verder)

Facebook Kate en Johnny net voor een tv-interview.

Facebook Johnny doet zijn verhaal bij een radiostation.

“Dankzij jullie allemaal en met de hulp van Kate en haar man Mark heb ik gisteren mijn eigen huis gekocht”, schrijft de man, die vroeger marinier en ambulancier was. “Het gevoel is onbeschrijfelijk en dat allemaal dankzij de steun en vrijgevigheid die ik van jullie mocht ondervinden. Ik kan jullie niet genoeg bedanken. Ik post binnenkort foto’s.”

Wagen

En daar zal het niet bij blijven. “Hij krijgt ook de wagen waar hij altijd al van heeft gedroomd: een Ford Ranger uit 1999 (ik maak geen grap)”, aldus Kate. “Verder worden er ook twee fondsen opgezet op zijn naam: eentje dat hem elk jaar een soort ‘salaris’ zal uitkeren en een ander voor zijn pensioen. Dat laatste zal verstandig worden beheerd door een financieel planner tot hij op rust gaat. Hij zal dan zijn droom in vervulling zien gaan om een stuk land en een bungalow op het platteland te bezitten.” (lees hieronder verder)

Facebook Johnny krijgt een knipbeurt bij de kapper.

Hij krijgt ook een bankrekening waar hij van kan leven tot hij een job gevonden heeft. “Een deel van het geld zal ook gaan naar enkele organisaties en mensen die hem de afgelopen jaren hebben geholpen toen het moeilijk ging”, weet Kate nog te vertellen. “Hopelijk kan Johnny zich op deze manier weer langzaam aanpassen aan het gewone leven en de tweede kans grijpen die hij verdient.”

Bedanking

Met zijn nieuwe computer typte Johnny ook een pakkende bedanking aan alle mensen die hem hielpen. “Ik voel me erg nederig en dankbaar voor alle aandacht en liefde die ik al heb gekregen”, schrijft hij. “Ik was verbaasd over hoeveel positieve commentaar en berichtjes ik – net als Kate en Mark – heb gehad. Ik maakte me eerst een beetje zorgen omdat ik me schaamde voor mijn situatie. Ik vreesde dat mensen het slechte zouden zien in ons verhaal, maar dat was niet zo. Ik wou dat ik jullie allemaal persoonlijk kon ontmoeten en bedanken. Jullie hebben me geld gegeven zodat ik iets van mijn toekomst zou kunnen maken en ik beloof jullie dat ik jullie niet teleur zal stellen.”

Facebook Johnny was in een vorig leven ambulancier.