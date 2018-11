Dakloze die vorige week werd uitgeroepen tot held, nu opgepakt wegens inbraak en diefstal in Melbourne LVA

17 november 2018

04u40

Bron: ANP 0 De dakloze man die de aanslagpleger in Melbourne te lijf ging met een winkelwagentje is aangehouden wegens inbraak, diefstal en voor een niet nader gespecificeerde overtreding terwijl hij op borgtocht vrij was. Dit heeft de Australische politie zaterdag bekendgemaakt.

De geradicaliseerde Hassan Khalif Shire Ali doodde vorige week de eigenaar van een koffiezaak en verwondde twee mensen. Ook had hij gasflessen in zijn auto liggen. De 46-jarige Michael Rogers probeerde hem uit te schakelen door herhaaldelijk een winkelwagentje op hem in te rammen. Uiteindelijk werd Ali door de politie doodgeschoten.

Getuigen filmden Rogers en de dakloze groeide direct uit tot een nationale held. Een online actie om geld in te zamelen voor de 'Trolley Man' leverde meer dan 140.000 Australische dollars op, omgerekend zo'n 90.000 euro.

Rogers kwam naar eigen zeggen tot zijn daad omdat hij ,,voor het eerst in zijn leven iets goeds wilde doen". Volgens lokale media dateren alle vergrijpen waarvoor hij is aangehouden van voor de aanslag van 9 november.