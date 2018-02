Dakloze die 500.000 euro stal op Parijse luchthaven is gevat, buit blijft zoek mvdb

23 februari 2018

12u32 0 Een dakloze man die begin december liefst 500.000 euro cash geld stal op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle, is meer dan twee maanden na de feiten gevat. Van de omvangrijke geldbuit is niets teruggevonden.

De diefstal dateert van vrijdag 8 december 2017 en was kinderlijk simpel. Met wellicht het schaamrood op de wangen zag het personeel van geldtransportbedrijf Loomis de bewakingscamerabeelden die toonden hoe de geldroof in zijn werk was gegaan. De dakloze stapte in de vooravond naar het Loomis-kantoor in luchthaventerminal 2F, snuffelde wat in de vuilnisbakken, opende de deur en greep twee zakken vol biljetten. De zwaar gepantserde deur van het kantoor is normaal enkel via een veiligheidscode te openen, maar was blijkbaar niet op slot. In 32 seconden was de klus geklaard. De speciale geldzakken bleken niet over mechanismen te beschikken die het geld onbruikbaar konden maken, evenmin was er een gps-tracker aan de zakken bevestigd.

De dakloze dief vluchtte weg en bleef tot deze week op vrije voeten, ondanks een groot politieonderzoek en ruime persaandacht voor de zaak.

De man werd afgelopen week aangetroffen in een winteropvang in La Courneuve, een noordelijke voorstad van Parijs. De vijftiger van Maghrebijnse origine bekende de diefstal meteen. Hij verklaarde een deel van de buit te hebben uitgedeeld aan andere clochards. Dat zou later tot een ontvoering hebben geleid, waarbij hij werd mishandeld, zo stelt hij. De man had geen enkele andere keuze dan het overige geld over te dragen aan zijn ontvoerders. De man zit in voorlopige hechtenis en wordt vervolgd voor grootschalige diefstal.