Dakloze Australiër wordt piepjonge miljonair: “Ik sliep onder een brug, maar durfde niet om hulp te vragen”

11 augustus 2019

Bron: AD.nl 10 Op 17-jarige leeftijd raakte de Australische Harry Sanders (21) dakloos, maar vier jaar later is hij miljonair. De rauwe realiteit van het leven op straat was voor hem heel moeilijk, maar uiteindelijk is hij daar wel rijk van geworden. Dat vertelt de jonge miljonair in een openhartig interview met het Australische 7news.

Het was een angstaanjagende en zware periode in zijn leven: Harry was ruim een jaar dakloos. Hij verbleef in verschillende opvangplaatsen of sliep bij familie of vrienden op de bank. Soms moest hij zelfs onder een brug slapen. “De eerste nacht was het zwaarst. Ik had geen idee waar ik heen kon of wat ik moest doen. Ik sliep onder een brug, maar ik durfde niet om hulp te vragen. Het kan erg gevaarlijk zijn. Daklozen hebben namelijk ieder een eigen territorium waardoor ik in het begin nogal in de problemen kwam. Gelukkig wist ik altijd aan eten te komen door bij verschillende eetgelegenheden te vragen of ze nog restjes hadden”, aldus Harry Sanders tegenover 7news.

Lessen

Toch heeft deze tijd als dakloze hem enkele waardevolle levenslessen bijgebracht, ondanks vele moeilijke momenten. “Deze ervaring heeft me volwassen en weerbaar gemaakt. Ik zou niet dezelfde persoon zijn geweest. Het meemaken van deze ellende heeft me veel zekerder gemaakt tijdens stressvolle situaties.”

Sterker nog, de kersverse miljonair heeft zijn vermogen te danken aan die periode op straat. “Ik zou veel minder gemotiveerd zijn. De vastberadenheid is enorm als je weet dat er geen plan B is.”

Maandenlange afwijzing

Harry wist al het een en ander over de verbetering van de vindbaarheid van websites op zoekmachines: het zogeheten SEO. Hij belde oud-collega's en klanten vanaf de telefooncel in een opvangplaats voor daklozen. Na maandenlange afwijzingen wist hij enkele klanten te strikken. Zijn werk was zo goed dat hij steeds meer aanvragen kreeg, waardoor hij na ruim een jaar weer in een huis kon wonen.

Zijn leven stond helemaal op zijn kop toen hij zijn bedrijf Studiohawk in 2017 opnieuw lanceerde. Het bedrijf is nu anderhalf miljoen Australische dollar waard, omgerekend bijna een miljoen euro. Inmiddels is het een wereldwijd bedrijf geworden dat vorige maand een kantoor in Londen opende.

Harry hoopt andere ondernemers te inspireren met zijn verhaal en geeft enkele succestips. “Kleed je zoals je zelf wil” en “slaap ten minste acht uur per nacht”, luiden enkele van zijn adviezen.