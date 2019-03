Dakloos vluchtelingenkind (8) is schaakkampioen LB

18 maart 2019

11u25 0 Hij woont met zijn ouders in een opvangtehuis voor daklozen en leerde pas vorig jaar schaken. Toch werd de achtjarige Tanitoluwa Adewumi uitgeroepen tot schaakkampioen van de staat New York. Tani, wiens vader als Uber-chauffeur aan de kost probeert te komen, nam het op tegen leeftijdsgenoten met een privé schaakleraar.

Met zijn ouders en broer ontvluchtte Tanitoluwa in 2017 zijn geboortland, waar zijn christelijke familie vergelding van de jihadistische terreurgroep Boko Haram vreesde. In zijn school in New York kon Tanitoluwa lid worden van de schaakclub nadat de directie besloot het inschrijvingsgeld voor hem te schrappen wegens de moeilijke financiële situatie van het gezin.

“Hij is enorm gedreven”, getuigt zijn leerkracht in The New York Times. “Hij lost 10 keer meer schaakpuzzels op dan het gemiddelde kind. Hij wil altijd maar beter worden. Op één jaar tijd dit niveau bereiken, die berg beklimmen en de beste worden zonder financiële middelen: dat had ik nog nooit gezien.” Schooldirectrice Jane Hsu: “Tani is een inspirerend voorbeeld van hoe moeilijkheden de levensloop van een persoon niet hoeven te definiëren.”

Tanu heeft twee dromen: hij wil de jongste schaakgrootmeester ooit worden én hij wil dat zijn gezin in de VS mag blijven. In augustus wordt het asielverzoek van het gezin behandeld. “Ik voel me Amerikaan”, zegt Tani daarover.