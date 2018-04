Dak van Nederlands tankstation stort in en valt bovenop benzinepompen mvdb

03 april 2018

08u16

Bron: AD.nl 5 Op de Nederlandse snelweg A58 ter hoogte van 's-Heer Arendskerke, in Zeeland, is het dak van een tankstation vannacht ingestort. Het kwam bovenop de benzinepompen terecht. Er raakte niemand gewond.

Het dak van het Total-tankstation knakte rond 02.00 uur in het midden door en stortte in. De oorzaak is onbekend. Er was niemand aan het tanken of in de buurt. Ook was er geen sprake van een aanrijding.

De pompinstallaties raakten beschadigd door de brokstukken. De brandweer kwam ter plaatse, maar er was geen explosiegevaar. De directe omgeving werd voor de veiligheid afgezet.

De parkeerplaats van het pompstation is inmiddels weer vrijgegeven. Het tankstation is voorlopig gesloten.