Dagrecord van 150.000 nieuwe coronabesmettingen wereldwijd: “Wereld bevindt zich in een nieuwe, gevaarlijke fase” HLA

19 juni 2020

18u53

Bron: Belga 0 Met 150.000 coronabesmettingen op één dag is er een nieuw record gevestigd. Dat meldt de algemeen directeur van de Wereldgezondheidorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Het grote aantal registraties kwam donderdag binnen, maakte Tedros vrijdag bekend. Volgens de WHO is de coronapandemie aan het versnellen. Er wordt ook steeds meer getest.

Bijna de helft van de nieuwe besmettingen komt uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, maar er werden ook veel gevallen geregistreerd in Zuid-Azië en het Midden-Oosten. "De wereld bevindt zich in een nieuwe, gevaarlijke fase", aldus Tedros. "Veel mensen zijn het begrijpelijkerwijs beu om thuis te blijven. Landen willen hun economie en het sociale leven heropstarten. Maar het virus verspreidt zich snel, het is nog altijd dodelijk en de meeste mensen kunnen nog besmet raken.” De directeur-generaal riep iedereen dan ook op om nog steeds afstand te houden, de handen regelmatig te wassen en ook de andere hygiënemaatregelen te blijven respecteren. Alle besmettingen moeten opgespoord worden en besmette mensen moeten afgezonderd worden.

In totaal zijn er wereldwijd inmiddels ruim 8,6 miljoen gevallen bekend. Ruim 4,5 miljoen patiënten zijn hersteld, meer dan 450.000 personen bezweken aan het coronavirus, blijkt uit tellingen.



In ons land werden vandaag 128 nieuwe besmettingen gemeld. Hoewel dat aantal opnieuw is gestegen ten opzichte van een dag eerder, nam het aantal bevestigde gevallen de voorbije week af met 2 tot 5 procent per dag.