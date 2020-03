Dagelijkse dodentol Spanje hoogste sinds begin uitbraak: 769 overlijdens in 24 uur tijd TT

27 maart 2020

12u21

Bron: El Pais, Reuters 18 In Spanje zijn in 24 uur tijd 769 mensen overleden aan het coronavirus, zo maakte het minister van Gezondheid vanmiddag bekend. Dat zware cijfer is de hoogste dagelijkse toename sinds het begin van de epidemie. Er zijn nu 4.858 patiënten overleden. In totaal zijn er 64.059 mensen besmet, tegenover 56.188 gisteren.

Gisteren en woensdag vielen er in 24 uur tijd nog respectievelijk 655 en 738 doden. Spanje kent nu een dagelijkse toename van aantal doden van ongeveer 19 procent.

De dagelijkse dodentol is daarmee in Spanje hoger dan die in Italië, dat volgens een balans van gisterenavond 662 extra dodelijke slachtoffers had, ongeveer 9 procent meer dan de dag ervoor. Italië kent in absolute cijfers nog altijd de hoogste dodentol: 8.215.