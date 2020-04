Dagelijkse dodentol in Spanje voor tweede dag op rij gestegen: “Vanaf eind april zullen we langzaam terugkeren naar normale leven” SVM TT

08 april 2020

12u11

Bron: Belga 1 In Spanje zijn op 24 uur tijd nog eens 757 mensen aan het coronavirus bezweken. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Het sterftecijfer is voor de tweede dag op rij weer gestegen. In totaal zijn al 14.555 mensen aan de longziekte overleden. In totaal zijn 146.690 mensen besmet geraakt en 48.021 patiënten genezen.



Gisteren waren er nog 743 dagelijkse overlijdens. De opwaartse trend breekt met een serie dagelijkse verminderingen van het aantal dodelijke slachtoffers die zaterdag inzette. Ook zijn 146.690 mensen besmet geraakt, 6.180 infecties meer in 24 uur, wat een stijging is voor de vierde opeenvolgende dag op rij.

De eerdere daling in dodencijfers wekte hoop op een versoepeling van de strikte lockdownmaatregelen. Maar volgens de Spaanse regering zal het land pas eind april geleidelijk aan kunnen terugkeren naar een bepaalde normaliteit. “Burgers zullen langzaam hun normale leven weer kunnen terugkrijgen”, aldus minister van Financiën en regeringswoordvoerster María Jesús Montero. “Er zullen wel nog duidelijke instructies van de regering gelden.”

De strikte regels die nu gelden, blijven alvast wel gehandhaafd tot 26 april. De bijna 47 miljoen Spanjaarden mogen in principe enkel nog buitenkomen om boodschappen te doen, naar de apotheek te gaan of te werken. Een fietstocht is -in tegenstelling tot België- niet toegestaan.

