Dagelijkse dodentol blijft stijgen in Verenigd Koninkrijk, ook vijfjarige jongen gestorven SVM

04 april 2020

16u47

Bron: Belga 48 In het Verenigd Koninkrijk zijn de voorbije 24 uren 708 mensen overleden aan de gevolgen van besmetting met het nieuwe coronavirus. Dat hebben de autoriteiten meegedeeld. Het is de grootste dagelijkse dodentol sinds het begin van de epidemie aan de andere kant van het Kanaal. Onder de slachtoffers zit ook een jongen van vijf jaar.



Gisteren hadden de Britten 684 overledenen te betreuren, donderdag waren er 569 doden gevallen. In totaal zijn in het Verenigd Koninkrijk nu al 4.313 mensen bezweken aan de longziekte.

Anderzijds lijkt de toename van het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus minder sterk te worden. Vandaag melden de Britse autoriteiten 3.735 nieuwe gevallen. Gisteren werden nog 4.450 nieuwe besmettingen geregistreerd. In het hele land is er nu sprake van 41.903 besmettingen.

Spanje

Spanje heeft in 24 uur tijd 809 overlijdens geregistreerd die te wijten zijn aan de Covid-19-epidemie. Dat is voor de tweede dag op rij een daling, na het record van 950 van donderdag.

Het totale aantal doden komt op 11.744 in Spanje. Enkel Italië is voorlopig nog zwaarder getroffen. Het aantal officieel bevestigde nieuwe besmettingen vertraagde ook, tot 7.026. Het totaal staat nu op 124.736.

Spanje wil de noodtoestand nu met twee weken verlengen tot 26 april. Dat betekent onder meer dat iedereen tot die datum binnen moet blijven. Premier Sanchez gaat het parlement om verlenging vragen, melden Spaanse media.



Nederland

In Nederland is de dodentol gestegen tot 1.651. In de afgelopen 24 uur werden er 164 extra sterfgevallen genoteerd. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen is opvallend gedaald (336 tegenover 502 de dag voordien). Het aantal positieve testen nam met 904 toe tot 16.627.

Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op getest zijn, ontbreken helemaal in de statistieken.

Het aantal Nederlanders dat op een intensivecareafdeling ligt is gestegen tot 1.360. Dat zijn er 36 meer dan gisteren. “We zien het aantal opnames de afgelopen dagen minder snel stijgen dan vorige week, de ‘social distancing’ lijkt te werken. Het is dus heel belangrijk om dat voort te zetten”, zegt Ernst Kuipers als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

17 patiënten naar Duitsland

Van de 1.360 ic-patiënten liggen er zeventien in Duitsland. Dat zijn er drie meer dan gisteren. Drieëndertig Duitse ziekenhuizen hebben zich inmiddels bereid verklaard om Nederlandse patiënten op te nemen. “We hebben momenteel voldoende aanbod aan ic- en niet-ic-bedden. Dat is geruststellend”, zegt Kuipers.

In totaal zijn er 2.100 ic-bedden beschikbaar. Op zondag of maandag zouden er 2.400 bedden beschikbaar moeten zijn. Kuipers: “We liggen nog altijd op schema met het aantal beschikbare bedden en we zien op dit moment het aantal opnames minder snel stijgen. We hopen dat dit zo doorzet.” Voor patiënten die geen coronavirus hebben, maar wel ic-zorg nodig hebben zijn 510 bedden beschikbaar.

