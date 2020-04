Dagelijks dodental door coronavirus in VS beduidend lager

21 april 2020

Bron: Belga

In de VS zijn in afgelopen 24 uur beduidend minder mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Volgens de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore overleden er 1.433 mensen, tegen 1997 in de 24 uur daarvoor.