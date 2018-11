Dag van de waarheid voor May en haar brexitplan: wat, waarom en hoe? kv

14 november 2018

18u14

Bron: Reuters, Belga, VTM NIEUWS, ANP, The Guardian 1 De Britse regeringsleden spraken vandaag hun steun uit voor het brexitontwerpakkoord dat premier Theresa May en de onderhandelaars van de Europese Unie gisteren bereikten. Daarmee is voor May alvast de eerste horde genomen. Nu moet de tekst echter nog door het Britse parlement goedgekeurd worden. Het is echter nog lang niet zeker dat May ook daar steun zal krijgen.

May legde vandaag de bijna 600 pagina’s tellende tekst voor aan haar regering, die na uren beraadslaging tot het akkoord kwamen om de tekst voorlopig goed te keuren.

Nu moet ook het Britse parlement de tekst groen licht geven, wat nog spannend wordt. De oppositie zal in grote mate tegen het akkoord stemmen, maar de vraag is vooral of May de harde brexiteers haar eigen partij kan overtuigen.

Waarover gaat dit precies?

De Britten stemden op 23 juni 2016 in een referendum vóór het vertrek uit de EU. Later werd als uitstapdatum 29 maart 2019 gekozen. Dan zal het Verenigd Koninkrijk geen lidstaat van de Europese Unie meer zijn.



In het scheidingsverdrag staan de details over de EU-uitstap opgesomd, maar wordt ook beschreven hoe de toekomstige relaties eruit zullen zien. Het document van 400 tot 600 pagina’s bestaat uit drie grote delen: de financiële regelingen over de al eerder afgesproken verplichtingen, de post-brexitregels voor EU-burgers in het VK en Britse burgers in de EU, en de kwestie van de Ierse grens. Vooral dat laatste is een erg heikel punt.

Waarom is de Ierse grenskwestie zo moeilijk?

De grens tussen Ierland, een EU-lidstaat, en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk, wordt na de brexit ook een Europese buitengrens met in principe opnieuw douanecontroles. Maar door de gevoelige geschiedenis op het eiland liggen die controles zeer moeilijk. De Britten willen echter zowel uit de Europese eenheidsmarkt als uit de douane-unie stappen, dus controles zijn onvermijdelijk.

Het Verenigd Koninkrijk en de EU willen op termijn een handelsverdrag sluiten, waarbij die grenskwestie niet meer zal spelen. Maar dat kost tijd. Is er nog altijd geen verdrag na afloop van de overgangsperiode in december 2020, treedt de zogenaamde ‘backstop’ in werking: die moet vermijden dat er opnieuw een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. De term is geleend uit het honkbal, waar een backstop een veiligheidshek is dat voorkomt dat fout geslagen of geworpen ballen in het publiek terechtkomen.

Bij die backstop zit het heikelste punt

De EU stelde voor om Noord-Ierland in de eenheidsmarkt en douane-unie te houden. Maar dat zou de facto leiden tot controles en een scheiding tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Heiligschennis voor de Britten en zeker voor de Noord-Ierse Unionisten, de voorstanders van de Unie met Groot-Brittannië.

De EU verwierp dan weer het Britse voorstel: in de praktijk in de douane-unie met de EU blijven. Dat zou betekenen dat de Britten enkel kunnen profiteren van de rechten en de voordelen van een douane-unie, zonder te moeten voldoen aan de verplichtingen.

Wat is de oplossing?

In het akkoord zou nu zijn afgesproken dat het hele Verenigd Koninkrijk toch in een soort douane-unie blijft maar dat er voor Noord-Ierland “diepere” douane-bepalingen komen en dat het hele Verenigd Koninkrijk zich aan een aantal Europese voorwaarden zal moeten houden, bijvoorbeeld op het vlak van concurrentie, staatssteun, milieu, enzovoort. Bovendien zullen de Britten niet alleen kunnen bepalen wanneer de ‘backstop’ eindigt.

Wat vindt de Britse regering van de oplossing?

Volgens premier May komt het akkoord volledig tegemoet aan de wens van de bevolking die is gebleken uit het referendum. Maar harde brexiteers, zoals de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, zien vooral nadelen en zeggen dat het VK een vazalstaat van de EU wordt. Binnen de Conservatieve partij van May gaan stemmen op om haar ontslag te vragen.

Theresa May’s coalitiepartner DUP, de Noord-Ierse Unionisten, heeft bovendien al laten verstaan dat ze niet tevreden zijn dat er toch een onderscheid wordt gemaakt tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Europese top

Aangezien de regering het voorstel goedkeurde, kan er later deze maand nog een Europese top plaatsvinden met het oog op een terugtrekkingsakkoord. Die zou volgens de Ierse premier Leo Varadkar op zondag 25 november plaatsvinden.

Komen Brussel en Londen daar tot een akkoord, dan hebben ze nog tot 29 maart volgend jaar om de tekst door het Europese parlement en het Britse parlement te loodsen. Vooral dat laatste is geen sinecure.

Goedkeuring parlement

In het parlement heeft de Conservatieve partij van premier May met 316 zetels op 650 sowieso geen absolute meerderheid en is afhankelijk van de Noord-Ierse DUP.

Maar die laatste lijkt May nu al kwijt te zijn, net als de Conservatieve brexiteers van de harde lijn. Ook een aantal pro-Europa-parlementsleden hebben al gezegd sowieso tegen de regering te zullen stemmen. De gematigde Conservatieven lijken May wel te zullen steunen, maar mogelijk zal veel afhangen van de dertien Schotten uit May’s partij.

De Schotse premier Nicola Sturgeon is niet te spreken over het ontwerpakkoord tussen Brussel en Londen over de Ierse backstop. Ze noemt het voorstel “de ergst mogelijke optie voor Schotland” en belooft veel weerwerk van haar partij in het parlement.