Dag van de waarheid voor brexit én May: premier moet regering overtuigen van “akkoord dat kan leiden tot het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk” TT HR NDB HA ADN

14 november 2018

13u23

Bron: Reuters, Belga, VTM NIEUWS, ANP, The Guardian 3 De Britse premier Theresa May roept vandaag haar regering samen over het ontwerpakkoord over de brexit dat de Britse en Europese onderhandelaars gisteren hebben bereikt. Hoe de Britse regering zal reageren, is nog koffiedik kijken. May zelf zegt dat het akkoord de uitkomst van het brexitreferendum respecteert. Maar er wacht de premier ongetwijfeld toch een politiek gevecht, onder andere met haar gedoogpartner uit Noord-Ierlan, de DUP, niet al negatief heeft gereageerd.

Na maandenlange onderhandelingen kon May gisteren dan toch met een ontwerpakkoord terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk.

Wat er precies in het akkoord staat, is nog niet officieel geweten. Volgens bronnen bij de onderhandelingen is de tekst “zo stabiel als maar kan”, maar zijn de onderhandelingen rond de Ierse grenskwestie nog niet helemaal beklonken.



De overeenkomst zou onder meer een tijdelijke douaneregeling voorzien tussen de EU en het hele Verenigd Koninkrijk, al zouden er “specifiekere bepalingen” instaan voor Noord-Ierland. Dat stukje Groot-Brittannië zou dichter bij de eengemaakte markt staan dan de rest van Groot-Brittannië, zodat een harde grens met Ierland vermeden wordt.

Britse regering deze namiddag bij elkaar

Vandaag moet eerst de Britse regering het licht nog op groen zetten, waarna ook het Europese parlement en de 27 overblijvende lidstaten hun fiat moeten geven voor een alomvattende brexitdeal. Mogelijk zullen een aantal ministers uit May's regering hun ontslag indienen omdat ze het niet eens zijn met de tekst.

Deze namiddag om 15 uur onze tijd komt de Britse regering bijeen om het akkoord te bespreken. Als de regeringsleden akkoord gaan, kunnen ze de tekst van meer dan 400 pagina's ondertekenen. Nadien moet ook het Britse parlement de tekst groen licht geven, wat nog spannend wordt. De oppositie zal in grote mate tegen het akkoord stemmen, maar de vraag is vooral of May de harde brexiteers haar eigen partij kan overtuigen. Vanmiddag zei May tijdens het vragenuurtje dat de regeling helemaal in lijn ligt met de beslissing van de Britten bij het referendum van 2016. Er komt bovendien geen nieuw referendum, verklaarde de premier.



Politiek gevecht

May wacht dus vrijwel zeker een politiek gevecht in het parlement, waar haar minderheidsregering gedoogsteun krijgt van de kritische Noord-Ierse Unionisten van DUP. Om een deal te kunnen sluiten over de brexit heeft May dus het akkoord van die partij nodig.

De reactie van de DUP is echter niet bepaald hoopvol: diverse parlementsleden van de partij wezen het akkoord vandaag van de hand. Partijleider Arlene Foster verklaarde op basis van conceptteksten dat Noord-Ierland “los zal raken’’ van de rest van Groot-Brittannië en dat haar partij het daar niet mee eens kan zijn. “Deze deal kan het Verenigd Koninkrijk doen uiteenvallen en daar kunnen we niet achterstaan”, klonk het ook bij een ander DUP-parlementslid. Nog een ander lid noemde het akkoord “vernederend’’ voor Noord-Ierland.

“Betekenisvolle stemming”

Bovendien zijn al eerder ministers opgestapt uit onvrede over de brexitaanpak. Het is niet uitgesloten dat meer bewindslieden er de brui aan geven. De premier ontving gisteren alvast individuele ministers.

Prominente conservatieve brexiteers als Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg lieten ondertussen weten geen vertrouwen te hebben in het conceptakkoord, hoewel ze nog niet op de hoogte waren van de details.

Ook vanuit de oppositie klonken kritische geluiden. De leiders van Labour, de Scottish National Party en de Liberal Democrats drongen in een gezamenlijke brief aan May aan op een “betekenisvolle” stemming over de uiteindelijke deal. Ze willen geen stemming waarin ze alleen voor of tegen het akkoord mogen stemmen, maar vragen het recht om amendementen in te dienen.

“Ik hoop op verantwoordelijkheidszin”

De 27 EU-ambassadeurs in Brussel komen vandaag bijeen om over de stand van zaken te discussiëren en eventuele verdere stappen voor te bereiden. Daarna kan een EU-ministerraad in Brussel worden bijeengeroepen, mogelijk maandag. Daarna, als de lidstaten grond voor groen licht zien, zal een speciale top van de EU-regeringsleiders plaatsvinden om een akkoord daadwerkelijk af te timmeren. Volgens de Ierse premier zou die op 25 november kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois hoopt in ieder geval dat het Britse parlement het akkoord zal goedkeuren. “Ik hoop op verantwoordelijkheidszin”, zei hij vandaag in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

De minister-president beseft echter dat het “een heel groot huzarenstuk” wordt. “De toestand is zeer, zeer precair. Maar dit is zo’n belangrijk historisch moment voor de welvaart van de Britten en ook voor onze welvaart.” Intussen blijft de Vlaamse regering ook rekening houden met het “horrorscenario” waarin de Britten eind maart volgend jaar zonder akkoord uit de Unie stappen.

