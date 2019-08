Dag op dag: 5 jaar geleden werd Michael Brown neergeschoten in Ferguson

09 augustus 2019

Het is 5 jaar geleden dat de ongewapende zwarte tiener Michael Brown Jr. werd neergeschoten door een blanke politieman in de Amerikaanse stad Ferguson. Zijn dood zorgde voor een reeks van protestacties over de hele Verenigde Staten om racisme door politieagenten te veroordelen. De slogans ‘hands up, don’t shoot’ en ‘black lives matter’ weerklonken over het hele land, en zelfs de hele wereld.