Dag op dag: 5 jaar geleden verdween vlucht MH370 CDB

08 maart 2019

06u44

Bron: AP 0

Vandaag is het exact vijf jaar geleden dat MH370, een vlucht van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord, plots van de radar verdween. De zaak is nooit opgelost. We weten dat het vliegtuig rechtsomkeert maakte, richting de zuidelijke Indische Oceaan vloog, en dat iemand de trackingsystemen manueel uitzette. Vermoedelijk crashte de Boeing ergens in zee.