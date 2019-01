Dag op dag: 21 jaar geleden ontkende Bill Clinton zijn affaire met Monica Lewinsky, met die ondertussen legendarische zin Redactie

26 januari 2019

07u05 0 Op 17 januari 1998 onthult een Amerikaanse site dat president Bill Clinton een affaire heeft (gehad) met een stagiaire van het Witte Huis. Maar het verhaal bereikt pas de grote menigte wanneer The Washington Post enkele dagen later een artikel schrijft over het schandaal. Op 26 januari geeft Clinton een persconferentie waarin hij de affaire ontkent.

Maar daar blijft het niet bij. Want ondertussen loopt nog een onderzoek tegen Clinton. Paula Jones, een medewerkster van de staat Arkansas, beschuldigt Clinton van seksuele intimidatie toen hij nog gouverneur van de staat was. Tijdens een verhoor onder ede houdt Clinton zijn onschuld vol. In datzelfde verhoor wordt hem gevraagd naar zijn relatie met de dan 25-jarige Lewinsky. Opnieuw ontkent hij de affaire.

Aan haar oudere collega en vriendin Linda Tripp had Lewinsky eerder haar relatie met Clinton toegegeven, en gezegd dat ze zou ontkennen als iemand er haar zou naar vragen tijdens een eventueel verhoor in de zaak- Jones. Ze vroeg aan Tripp hetzelfde te doen. Maar Tripp stapt uiteindelijk met die informatie naar Kenneth Starr, de speciale aanklager in het onderzoek, en maakt voor hem in het geheim geluidsopnames van gesprekken met Lewinsky. Lewinsky moet daardoor in de zaak- Jones getuigen tegen haar zin. Net als Clinton ontkent ze eerst de affaire. Daarmee maakt ook zij zich schuldig aan meineed. Ze houdt ook cadeau’s en briefjes van Clinton verborgen die waren opgeëist door de rechtbank. In juli 1998 overtuigt Starr de jonge Lewinsky om toch alles te bekennen. In ruil zou ze niet vervolgd worden voor meineed en het achterhouden van informatie. Lewinsky vertelt uiteindelijk dat ze enkele seksuele contacten had met de president tussen 1995 en 1997. Een maand later bekent ook Clinton dat hij een “ongepaste fysieke relatie” had met de stagiaire.

Na een lang onderzoek concludeert de speciale aanklager dat de president meineed heeft gepleegd en draagt deze - en andere - aantijgingen voor aan het Huis van Afgevaardigden voor een afzettingsprocedure. De afzettingsresolutie wordt in februari 1999 - een jaar na het Lewinsky-schandaal - verworpen. Clinton kan zijn tweede presidentstermijn uiteindelijk toch afwerken.

Lewinksy heeft zich sinds de affaire jarenlang op de achtergrond gehouden. In maart 2018 is ze terug op het toneel verschenen, met een essay in het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Daarin blikt ze terug op de 20 jaar sinds het schandaal. De vrouw heeft vorig jaar ook meegewerkt aan de docureeks The Clinton Affair, waarin wordt teruggekeken naar de zaken die hebben geleid tot de afzettingsprocedure tegen Clinton. Ze houdt nog steeds vol dat de seksuele relatie met wederzijdse toestemming was, hoewel altijd veel vragen zijn gesteld bij de machtsverhouding tussen beide.

