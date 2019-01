Dag op dag: 10 jaar geleden legde Barack Obama (foutief) de eed af als president Redactie

20 januari 2019



Op 20 januari 2009 werd Barack Obama ingezworen als 44ste president van de Verenigde Staten. Voor veel Amerikanen een historisch moment, omdat ze met Obama hun eerste zwarte president zouden krijgen. Het liep echter een aantal keer mis tijdens de eedaflegging. De opperrechter die de eed afnam, had het woord “faithfully” op het verkeerde moment in de zin voorgezegd. Obama herhaalde de zin in de foute volgorde.

Barack Obama was 8 jaar lang president van de VS. Hij volgde George W. Bush op en werd in 2016 zelf opgevolgd door huidig president Donald Trump.

