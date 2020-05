Dag nadat Twitter Trump als “misleidend” bestempelt: president ondertekent decreet dat bescherming sociale media inperkt HR KV

28 mei 2020

09u23

Bron: ANP, Reuters 14 President Trump heeft vandaag een decreet ondertekend dat het makkelijker moet maken sociale media aan te klagen. Trump vindt al langer dat sociale media vooringenomen zijn als het gaat om politieke of levensbeschouwelijke kwesties en dat ze conservatieve boodschappen weren. Naar aanleiding van een waarschuwing die Twitter zette bij berichten van Trump , kondigde hij boos stappen aan.

De socialemediagiganten genieten in de Amerikaanse wet rechtsbescherming tegen klagers over materiaal dat gebruikers op de netwerken plaatsen. Volgens sectie 230 van de Communications Decency Act kunnen sociale media niet verantwoordelijkheid worden gehouden voor de inhoud die op hun platformen wordt gedeeld. Trump wil de toezichthouder, de Federale Communicatiecommissie (FCC), ertoe brengen die bescherming te beperken. De sociale media zouden dan mogelijk in talrijke rechtszaken verwikkeld raken door claims van mensen die vinden dat er bijvoorbeeld partijdige of onfatsoenlijke boodschappen zijn verschenen.

In zijn nieuw decreet geeft Trump ook de opdracht om “oneerlijke of misleidende praktijken door Facebook en Twitter te onderzoeken, en hij geeft overheden de opdracht om na te kijken of diensten die “het recht op vrije meningsuiting schenden” wel advertenties mogen plaatsen.



Daarnaast stelt het decreet ook dat het Kabinet voor Digitale Strategie van het Witte Huis een tool zal uitwerken die het voor burgers mogelijk maakt om online censuur te melden. De tool zal de klachten verzamelen en doorspelen aan het ministerie van Justitie en de Federale Handelscommissie (FTC). De FTC moet dan onderzoeken of de wet inderdaad geschonden werd.

Waarschuwing van Twitter

De discussie is een gevolg van twee berichten die Trump dinsdag op de microblogsite had geplaatst. Daarin beweerde hij dat stemmingen per post “substantieel frauduleus” zijn. “Brievenbussen zullen geplunderd worden, stembiljetten zullen vervalst worden en illegaal worden afgedrukt en frauduleus worden ondertekend”, zo schreef hij onder meer.

Twitter plaatste daarop een symbool bij de tweets, samen met de zin “lees hier de feiten over verkiezingen per post”. Wie daarop klikte, werd doorverwezen naar een webpagina waarin de uitlatingen van Trump onder meer met behulp van nieuwsartikels weerlegd werden. Het was de eerste keer dat de Amerikaanse president op de sociaalnetwerksite werd teruggefloten voor het verspreiden van misleidende informatie.

Omstreden wet

Twitter is het favoriete communicatiekanaal van de Amerikaanse president en hij gebruikt het sociale netwerk meermaals per dag om de loftrompet te steken over zijn beleid en om zijn tegenstanders te beledigen. Hij beweert echter al langer, zonder enige bewijzen, dat Twitter en Facebook Democratische standpunten bevoordelen.

Sectie 230 van de Communications Decency Act ligt echter al langer onder vuur. Volgens critici maakt de wet het mogelijk dat haatberichten en berichten die terreurorganisaties steunen, vrij verspreid kunnen worden via sociale media. Zowel de VS als andere landen dringen er bij de sociale netwerken op aan om de verspreiding van foute informatie en schadelijke inhoud beter te controleren.

Een decreet dat van de FCC de spraakpolitie van de president maakt, is niet de oplossing. Jessica Rosenworcel, FCC

Rookgordijn

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, noemt Trumps plan “schandalig” en een afleiding van de huidige coronacrisis. Ze vindt dat techbedrijven bovendien te selectief te werk gaan in hun aanpak van valse of schadelijke berichten.

Volgens Jessica Rosenworcel, een Democratische commissaris van de Federale Communicatiecommissie (FCC), is een decreet dat van de FCC “de spraakpolitie van de president maakt, niet de oplossing. Het is tijd dat men het in Washington opneemt voor het Eerste Amendement”, reageert ze. Het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet bepaalt onder andere het recht op vrije meningsuiting.

“De president probeert socialemediabedrijven bang te maken, te dwingen en te overtuigen om hem met rust te laten en niet te doen wat Twitter hem net aangedaan heeft,” zegt Jack Balkin, professor grondwettelijk recht aan de universiteit van Yale. Volgens Balkin is het decreet niet meer dan een rookgordijn en zal het op juridisch vlak weinig effect hebben.

Volgens Steve DelBianco, voorzitter van NetChoice, een handelsvereniging waarvan ook Twitter, Facebook en Google deel uitmaken, is het decreet van Trump een aanfluiting van het recht op vrije meningsuiting op sociale media.

