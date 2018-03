Dag na Hope Hicks: “Witte Huis bereidt zich voor op exit nationaal veiligheidsadviseur McMaster” KVDS

01 maart 2018

23u54

Bron: NBC News, Bloomberg 1 Het Witte Huis zou zich opmaken voor het ontslag van nationaal veiligheidsadviseur Herbert McMaster. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC News. Het nieuws komt een dag nadat communicatiedirecteur Hope Hicks haar vertrek aankondigde en enkele uren nadat een van haar voorgangers - Anthony Scaramucci - een “massale exodus” uit de West Wing voorspelde.

De relatie tussen de president en zijn nationaal veiligheidsadviseur was al een tijdje bekoeld. De spanningen bereikten midden vorige maand een hoogtepunt toen McMaster op een conferentie over veiligheid in het Duitse München verklaarde dat het bewijs dat Rusland zich had proberen te mengen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 nu “onweerlegbaar” was. Trump vuurde meteen terug op Twitter en schreef dat generaal McMaster fout was en dat de enige inmenging gebeurd was tussen Rusland, Hillary Clinton en de Democraten.

Vijf bronnen

Ook met stafchef John Kelly en defensieminister James Mattis – net als hij generalen – zou McMaster niet meer door een deur kunnen. Volgens NBC News – die vijf bronnen aanhaalt die bij de discussie betrokken zijn – zou McMaster volgende maand al vervangen kunnen worden door een opvolger. Een naam die de ronde doet, is die van Stephen Biegun, topman van Ford. Hij zetelde al eens in de Nationale Veiligheidsraad van 2001 tot 2003, tijdens het presidentschap van George W. Bush. (lees hieronder verder)

McMaster was al de tweede nationaal veiligheidsadviseur sinds de eedaflegging van Trump in januari vorig jaar. Eerder al had de president Michael Flynn de deur uit gewerkt, nadat bekend werd dat hij de administratie misleid had over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de VS. Flynn pleitte later schuldig aan de aanklacht dat hij daarover gelogen had tegen de FBI.

Voorspelling

Anthony Scaramucci deed zijn voorspelling over een “massale exodus” uit de West Wing vanmorgen in een interview met Bloomberg Politics. Daarin had hij kritiek op het ijzeren bewind van John Kelly. “Er zullen nog mensen opstappen”, zei hij. “Angst en intimidatie werken niet in een burgerlijke organisatie. Als hij ook maar enig eergevoel had, nam hij ontslag.”

Meer over Herbert McMaster

politiek