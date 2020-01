Dag drie van het impeachmentproces: “Trump heeft van Poetin een religieus man gemaakt” HLA KV

23 januari 2020

17u53

Bron: Belga, CNN 0 In de Amerikaanse Senaat zijn sinds 19 uur Belgische tijd de zeven aanklagers weer aan zet in het impeachmentproces tegen de Republikeinse president Donald Trump. Achter de schermen is ondertussen een en ander aan het bewegen.

Voor de tweede dag op rij zullen de zeven Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden, die door het lagerhuis benoemd zijn, uitleggen waarom Trump wegens machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en obstructie van het Congres zijn ambtswoning adieu zou moeten zeggen. Ze zullen daarbij uitgebreid ingaan op twee artikels voor de afzetting van de president. Vandaag concentreren ze zich op artikel 1: machtsmisbruik. Morgen gaat de aandacht naar artikel 2: obstructie van het Congres.

Hoofdaanklager Adam Schiff stak vandaag van wal met te zeggen dat hij wist dat hij soms in herhaling zou vallen. Er rijst meer en meer gemor onder de Republikeinen dat de aanklagers te veel herhalen wat al is gezegd, aldus de krant Washington Post.

Ik denk niet dat we echt willen dat Vladimir Poetin, onze tegenstander, God bedankt voor de president van de Verenigde Staten, want zij hebben niet het beste met ons voor Adam Schiff, impeachmentmanager

Heilige Poetin

Tijdens zijn betoog verwees Schiff naar Vladimir Poetins opmerking van november, toen de Russische president had opgemerkt dat nu Oekraïne, in plaats van Rusland, beschuldigd wordt van inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat is een samenzweringstheorie die de Republikeinen de voorbije maanden hebben proberen te lanceren: dat Oekraïne heeft geprobeerd om de Democraten in 2016 aan verkiezingsoverwinning te helpen. Volgens experts is dat echter je reinste onzin.

“’Godzijdank’, zei Poetin, ‘godzijdank beschuldigt niemand ons nog van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Nu beschuldigen ze Oekraïne”, zo herhaalde Schiff Poetins woorden. “Godzijdank, zei Poetin. Wel, je moet het Donald Trump nageven, hij heeft van Vladimir Poetin een religieus man gemaakt”, aldus Schiff. Die uitspraak werd door de Democraten op gelach onthaald, maar de Republikeinen zagen er de humor niet van in. “Ik denk niet dat we echt willen dat Vladimir Poetin, onze tegenstander, God bedankt voor de president van de Verenigde Staten, want zij hebben niet het beste met ons voor”, concludeerde Schiff.

Verdediging

Vanaf zaterdag is het de beurt aan de verdediging van de president. Zij mogen maandag en dinsdag verder hun zeg doen. Beide partijen hebben over de drie dagen gespreid 24 uur spreektijd. Volgens CNN mogen de senatoren woensdag en donderdag vragen stellen.

Voor de Democraten zal vrijdag 31 januari een belangrijke procedurele dag zijn, nadat ze dinsdagavond de slag om het horen van getuigen en indienen van (nieuwe) documenten hadden verloren. Dan zal de Senaat daar vier uur over debatteren en stemmen. Als de Democratische oppositie in de Senaat opnieuw faalt, ligt de weg vrij naar een stemming over het al of niet vrijspreken van het staatshoofd.

Extra getuigen?

CNN signaleerde donderdag dat drie Republikeinse senatoren eraan denken voor het horen van getuigen en het voorleggen van nieuwe bewijzen te stemmen. Gesteld dat alle 47 leden van de oppositie daar ook voor stemmen, is er nog steeds een vierde lid van de Grand Old Party nodig om aan een meerderheid van 51 te raken.

De nieuwszender vernam dat de bondgenoten van Trump ondertussen achter de schermen de weifelaars hard aan het bewerken zijn. De drie zijn ook niet van de minsten: Susan Collins, Lisa Murkowski en ex-presidentskandidaat Mitt Romney, die het in principe niet zo op zijn partijgenoot Trump begrepen heeft.