Daems over Reynders die naast Europese topfunctie greep : “Hij was te sterke kandidaat” jv

27 juni 2019

08u37

Bron: belga 0 Dat Didier Reynders naast de job van secretaris-generaal van Europa heeft gegrepen, heeft misschien te maken met het feit dat hij een "te sterke kandidaat" was. Dat heeft Open Vld'er Rik Daems, fractieleider binnen de Raad van Europa, gezegd in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Volgens Daems spelen er mogelijk ook nog andere factoren mee. "Er is de landenfactor en het feit dat Buric een vrouw is", aldus Daems.

Niet Didier Reynders, maar de Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Marija Pecjinovic Buric werd gisteravond verkozen tot nieuwe secretaris-generaal van de Raad van Europa. Het MR-kopstuk grijpt zo naast de functie. Buric kreeg 159 stemmen achter haar naam, tegenover 105 voor Reynders.



Het verschil is groter dan verwacht, erkent Rik Daems, die de verkiezing op de voet heeft gevolgd als voorzitter van de liberale ALDE-fractie in de Raad van Europa. Daems betreurt dat Reynders het niet heeft gehaald. "Zowat iedereen zei dat Didier Reynders een betere kandidaat was", aldus Daems.

Volgens Daems hebben verschillende factoren een rol gespeeld bij de stemming. Zo hebben een aantal landen wellicht 'in blok' gestemd voor Buric en moet er volgens Daems ook rekening gehouden worden met de "factor vrouw". En misschien was Reynders wel een "te sterke kandidaat". "Sommigen zien liever iemand waar men meer invloed kan op uitoefenen. En Didier Reynders wordt gezien als iemand die te fel zijn eigen lijn wil trekken en op wie men geen invloed heeft", aldus Daems.

Volgens Daems reageerde Reynders zelf ontgoocheld op zijn niet-benoeming. "Het zou niet alleen voor Didier Reynders maar ook voor ons land goed geweest zijn".