Daders schietpartij in Kansas City waarbij vier mensen om het leven kwamen nog steeds spoorloos IB

07 oktober 2019

04u23

Bron: Belga, CBS News 0 De vermoedelijke daders van een schietpartij afgelopen weekend in een bar in de Amerikaanse stad Kansas City, waarbij vier doden en vijf gewonden vielen, zijn nog steeds voortvluchtig. Dat hebben de lokale politie en media gemeld.

Een woordvoerder van de politie verklaarde aan de lokale zender KSHB dat er momenteel nog niemand werd opgepakt, maar de politie verspreidde wel beelden van de vermoedelijke daders. Dat zijn vermoedelijk twee mannen die op de bewuste avond ruzie gekregen hadden met een paar andere mensen in de bar. De verdachten verlieten daarop het pand, om volgens getuigen even later via de achterdeur terug te keren met wapens. Bij terugkomst zouden ze meteen begonnen zijn met schieten. Op dat moment waren er zo'n veertig mensen aanwezig in de bar.

Bij de schietpartij kwamen vier mannen om het leven. Vijf mensen raakten gewond, zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Alle doden waren hispanics, mensen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond, maar de politie gaat niet uit van een racistisch motief, aangezien de schietpartij plaatsvond in een buurt waar voornamelijk hispanics wonen.

De autoriteiten gaan ervan uit dat het om een geïsoleerd incident gaat en is ter plaatse voor een sporenonderzoek.