Daders fatale groepsverkrachting in Indiase bus ontlopen doodstraf niet Redactie

09 juli 2018

12u29

Bron: AD.nl 0 Drie mannen die zijn veroordeeld voor een fatale groepsverkrachting een in Indiase bus, ontkomen niet aan de doodstraf. Het hooggerechtshof oordeelde dat het trio kan worden opgehangen, berichten Indiase media.

De zaak draait om de verkrachting van een studente in New Delhi. Een groep mannen vergreep zich in 2012 in een rijdende bus aan de jonge vrouw. De 23-jarige studente werd daarbij herhaaldelijk geslagen. Zij overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De zaak leidde tot massale protesten.



Het hooggerechtshof had vorig jaar al geoordeeld dat de doodstraf kon worden uitgevoerd. De drie mannen van 29, 23 en 22 jaar vroegen het hof daarop tevergeefs die uitspraak nog eens tegen het licht te houden. De rechters zagen daar echter geen enkele grond voor.