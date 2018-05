Dader vuurt op klanten in druk restaurant, gewapende burger schiet hem dood Sven Van Malderen

25 mei 2018

15u06

Bron: Daily Mail 4 Een gewapende burger heeft een einde kunnen maken aan een schietpartij in een druk restaurant in Oklahoma. Hij schoot de dader daarbij zelf dood. "Gelukkig wandelde die man net op dat moment voorbij. Hij was een godsgeschenk", aldus politiechef Bo Matthews. Het motief is vooralsnog onbekend, terrorisme wordt uitgesloten.

De man begon rond 18.30 uur in het rond te schieten in Louie's Grill. Hij raakte daarbij een moeder en haar twaalfjarige dochter. Ze kwamen net het restaurant binnen om de verjaardag van het oudste kind Shayla (14) te vieren. Toen hij wilde vluchten, wist een voorbijganger hem dodelijk te treffen.

Natalie en Niah (12) kregen een kogel in respectievelijk de arm en de buik, die laatste moest zelfs een operatie ondergaan. Ook Shayla's beste vriendin Alex kwam in de vuurlinie te liggen. Een andere aanwezige kwam zwaar ten val tijdens het vluchten en brak zijn arm.

"Al dat kwaad in de wereld, ik kan er met mijn hoofd niet bij", reageerde de zus van Natalie. "Ze is een van de liefste personen die ik ken, haar dochters zijn geweldig."

De vader van Niah dankte de goden, dit voorval kon immers veel erger afgelopen zijn. "In mijn ogen is de man die dat monster doodschoot een held. Ik wil hem de hand schudden en van ganser harte bedanken omdat hij het leven van mijn dochter en de anderen in het restaurant gered heeft."

Op sociale media kwam al snel een debat rond de wapenwetgeving op gang. "Als de anti-wapenlobby haar zin kreeg, zou die reddende engel geen pistool in zijn bezit gehad hebben. En dan zou er een bloedbad van gekomen zijn", zeggen de enen. "Onzin. Die slechterik zou in de eerste plaats zelf geen wapen in zijn bezit mogen gehad hebben", riposteren de anderen.