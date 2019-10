Dader vrachtwagenincident Duitsland aangehouden voor poging moord ADN

08 oktober 2019

20u12

Bron: Belga 1 De dader van het vrachtwagenincident in de Duitse gemeente Limburg is aangehouden door de onderzoeksrechter. De 32-jarige Syriër, die in 2015 naar Duitsland kwam, reed gisterenavond met een gestolen vrachtwagen met opzet in op verschillende auto's. Er worden hem poging tot moord en gevaarlijk gedrag ten laste gelegd. Dat heeft de procureur-generaal van Frankfurt vanavond gemeld. De dertiger zit in voorhechtenis.

De Syriër trok gisteren een vrachtwagenchauffeur in de kleine stad uit zijn stuurcabine en reed vervolgens met de gestolen vrachtwagen in op acht auto's. Negen mensen zijn daarbij lichtgewond geraakt. De man was vanwege drugsdelicten en geweld bekend bij het gerecht. Eind augustus viel hij een zestienjarig meisje lastig in de Duitse stad Moers en raakte hij slaags met haar moeder. Zijn verblijfsvergunning liep af op 1 oktober, het is onduidelijk of hij een verlenging gevraagd heeft.