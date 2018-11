Dader van steekpartij in Melbourne was gekend bij inlichtingendiensten AW

10 november 2018

06u52

Bron: Belga 0 De man van Somalische origine die gisteren in het Australische Melbourne één persoon doodstak en twee mensen verwondde met een mes, was gekend bij de inlichtingendiensten. Maar die gingen ervan uit dat hij geen gevaar vormde voor de openbare veiligheid, zo bevestigden de autoriteiten.

De 30-jarige Hassan Khalif Shire Ali kwam op driejarige leeftijd naar Australië. Sinds drie jaar stond hij op de radar van de inlichtingendiensten. Zijn Australisch paspoort werd in 2015 ingetrokken, toen vermoed werd dat hij naar Syrië wilde afreizen om er te gaan strijden bij IS. De man was dus zeker geïnspireerd door de extremistische beweging, maar zou volgens de inlichtingendiensten geen rechtstreekse contacten hebben gehad.



"Weten hoe en wanneer hij radicaliseerde, zal deel uitmaken van het onderzoek", zeggen de onderzoekers. Ze beschouwen de aanval als een terroristische aanslag. IS eiste de aanslag ook zelf op.

Broer van de dader

De broer van de dader, die vrijdag door de politie werd doodgeschoten, moet zich nog voor de rechter verantwoorden omdat hij een vuurwapen wilde kopen om een aanslag mee te plegen.



De politie heeft zaterdag huiszoekingen uitgevoerd op verschillende plaatsen in de buitenwijken van Melbourne.