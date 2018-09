Dader van steekpartij in Amsterdam-Centraal was niet bekend bij autoriteiten TMA

02 september 2018

21u28

Bron: Belga, dpa 0 Jawed S., de negentienjarige Afghaan die vrijdag twee personen neerstak in het Centraal Station in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam, stond bij de Duitse autoriteiten niet bekend als moslim-extremist. Dat heeft de Duitse politie gemeld aan het persbureau dpa. De verdachte heeft een Duitse verblijfsvergunning.

De woning van Jawad S. in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts (westen) is op verzoek van de gemeente Amsterdam doorzocht door de politie. In het huis zijn meerdere harde schijven en usb-sticks gevonden en meegenomen. Verder doet de politie geen uitspraken over het onderzoek.

Bij de steekpartij in het Amsterdamse station zijn twee Amerikanen zwaargewond geraakt. Volgens de politie waren het wellicht willekeurige slachtoffers. De politie gaat er ook van uit dat de dader alleen handelde. De verdachte is na zijn daad neergeschoten door de politie. Hij wordt maandag voorgeleid in Amsterdam.