Dader van mislukte aanslag Thalys "was niet in staat om te doden" KVE

09 mei 2018

16u42

Bron: Belga 0 Ayoub El Khazzani, de man die in augustus 2015 een aanslag wilde plegen op de Thalys, zegt dat hij "niet in staat was" om mensen te doden. "Ik was psychisch verwoest vanbinnen, maar in laatste instantie kon ik het niet", zo heeft hij in november vorig jaar tijdens een ondervraging door de onderzoeksrechter verklaard. Dat heeft de Franse radiozender France Inter omgeroepen.

De verdachte was op 21 augustus 2015 in het station Brussel-Zuid zwaarbewapend op de Thalys naar Parijs gestapt. Hij verschool zich in het toilet, waar hij even voorbij de Franse grens met een kalasjnikov in de hand uitkwam. Vier reizigers - drie Amerikanen en een Brit - konden hem evenwel overmeesteren, waardoor er slechts drie mensen gewond raakten.

Dat de aanslag geen dodelijke slachtoffers eiste, komt volgens de verdachte omdat hij daar "persoonlijk niet toe in staat" was. "Ik had twee wapens bij me. Ik was psychisch verwoest vanbinnen, maar in laatste instantie kon ik het niet."

Zijn advocate Sarah Mauger-Poliak bevestigt aan de krant Le Figaro dat El Khazzani die verklaring heeft afgelegd. "Hij heeft altijd gezegd dat op het moment waarop hij in actie moest treden, hij zich ervan bewust werd wat hij aan het doen was. En hij realiseerde zich dat hij daar niet toe in staat was."

El Khazzani, die momenteel opgesloten zit in Frankrijk, had eerder al toegegeven dat hij handelde in opdracht van de Belgisch-Marokkaanse jihadist Abdelhamid Abaaoud. Die laatste geldt als het brein achter de aanslagen die op 13 november 2015 in Parijs aan 130 mensen het leven hadden gekost.

"Hij (Abaaoud) had me gezegd dat de Thalys het doelwit was waar ik Amerikanen moest aanvallen", had El Khazzani al in december 2016 verklaard.